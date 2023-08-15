رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2023.. يتعرض العديد من الأشخاص لانقطاع مفاجئ في خدمة الإنترنت المنزلي في أوقات لا تتزامن مع إعادة تجديد الباقة الشهرية، ولا يدركون سبب هذا الانقطاع المفاجئ، والحقيقة أن السبب هو عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي، حيث يتم قطع الإنترنت إذا لم يتم دفع قيمة الفاتورة.

ولكن، شركة المصرية للاتصالات قامت بتحديد موعد لدفع فاتورة الخط الأرضي لتجنب انقطاع الإنترنت المفاجئ، كما أتاحت خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي.

وفي ذات السياق، نرصد في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2023:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2023

قامت شركة المصرية للاتصالات بتعيين وقت محدد لدفع الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي وهو منتصف كل شهر، حيث سيبدأ دفع فاتورة الخط الأرضي في هذا الشهر من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، أما في حالة عدم سداد الفاتورة فإن الشركة تقوم بتحويل العميل إلى نظام خاص بالاستقبال فقط، ومن ثم بعد ثلاث أشهر أي في 15 أكتوبر يتم وقف خدمة الخط الأرضي للعملاء الذين لم يقوموا بسداد قيمة فاتورة الخط الأرضي.

طريقة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

قامت شركة المصرية للاتصالات بتوفير خدمة رائعة لعملائها حتى تمكنهم من الاستعلام عن قيمة الفتورة الشهرية للخط الأرضي دون الحاجة للذهاب إالى مقر الشركة، وذلك عن طريق الآتي:

الانتقال إلى الرابط الخاص بالشركة عن طريق الضغط على هنا.

قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل.

ثم ادخل كود المحافظة التابع لها.

انقر فوق خانة الاستعلام.

فترة سماح لسداد المبلغ المطلوب في الفاتورة



يذكر أنه تمنح شركة المصرية للاتصالات عملائها فترة سماح لسداد المبلغ المطلوب في الفاتورة، حيث تستمر هذه الفترة لمدة شهر واحد فقط، أي من 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر، وفي حال عدم السداد، يتم منع العملاء من إجراء المكالمات عبر التليفون الأرضي. وإذا استمر عدم الدفع لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، يتم وقف خدمة استقبال المكالمات أيضًا.

ويمكن للعملاء دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال عدة أماكن مثل البريد المصري وماكينات ATM للبنك الأهلي وخدمات السداد “ Bee و Vodafone Cash و أمان و مصاري و فوري و ممكن و خدماتي”.