الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أغسطس 2023 شركة بتروتريد

تسجيل قراءة عداد
تسجيل قراءة عداد الغاز

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أغسطس 2023 شركة بتروتريد  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أغسطس 2023 شركة بتروتريد 

أتاحت شركة بتروتريد "الخدمات التجارية البترولية " لعملائها من كافة محافظات الجمهورية سداد كافة فواتير الاستهلاك الشهري قبل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أغسطس 2023 لشركة بتروتريد بداية من يوم 20 أغسطس 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

أماكن دفع فواتير الغاز لشركة بتروتريد

أتاحت شركة بتروتريد لعملائها عدة وسائل لتمكينهم من دفع الفواتير بسهولة ومن ذلك ما يلى:

1- الدفع من خلال (فوري، أمان، bee، خدمة فودافون كاش، ماكينات البنك الآلي ،…) 

2- دفع الفواتير من خلال  مندوبي الشركة في كافة المحافظات والتي تتلخص مهامهم في تسجيل قراءة العداد ودفع فواتير الاستهلاك.

الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز لشهر أغسطس 2023

للاستعلام عن فاتورة الغاز يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال الضغط هنا.

ثانياً: اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

ثالثاً: تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…).

رابعاً: إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له.

خامساً: الضغط على كلمة استعلام.

سادساً: تظهر إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الفاتورة الشهرية.

سابعاً: اختيار وسيلة دفع معتمدة من الوسائل المذكور في التقرير.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر أغسطس 2023

أتاحت شركة بتروتريد عدة طرق للاستعلام عن قيمة الفاتورة وهى كالتالى :

  1. الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الخدمات التجارية البترولية  والدخول عليه من خلال الضغط هنا.

2- تطبيق بترومتر عبر الهاتف المحمول.

3 – أتاحت شركة بتروتريد عدة أرقام ساخنة للاستعلام  عبر الخط الأرضي على رقم 09000727 أو عبر الهاتف المحمول على رقم 5727 أو عبر 17196.

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