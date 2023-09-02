السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد  من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

 

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر ستمبر 2023 

أتاحت شركة بتروتريد "الخدمات التجارية البترولية" لعملائها من كافة محافظات الجمهورية سداد كافة فواتير الاستهلاك الشهري قبل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 لشركة بتروتريد بداية من يوم 5 - 30 سبتمبر 2023 وفقاً للمواعيد التي حددتها بتروتريد petrotade للغاز الطبيعي لكافة العملاء من جميع المحافظات.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 

أتاحت شركة بتروتريد لعكلائها على مستوى الجمهورية إمكانية تسجيل قرءاة عداد الغاز  من خلال رابط إلكتروني لشهر سبتمبر حيث يمكن السداد من خلال أحد مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو خدمات التحصيل الإلكتروني (فوري، أمان،…)

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبمتبر 2023

رابط مفتوح| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023/2024

أماكن دفع فواتير الغاز لشركة بتروتريد

أتاحت شركة بتروتريد لعملائها عدة وسائل لتمكينهم من دفع الفواتير بسهولة ومن ذلك ما يلي:

1- الدفع من خلال (فوري، أمان، bee، خدمة فودافون كاش، ماكينات البنك الآلي،…) 

2- دفع الفواتير من خلال  مندوبي الشركة في كافة المحافظات والتي تتلخص مهامهم في تسجيل قراءة العداد ودفع فواتير الاستهلاك.

الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2023

للاستعلام عن فاتورة الغاز يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال الضغط هنا

ثانياً: اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

ثالثاً: تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…).

رابعاً: إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له.

خامساً: الضغط على كلمة استعلام.

سادساً: تظهر إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الفاتورة الشهرية.

سابعاً: اختيار وسيلة دفع معتمدة من الوسائل المذكور في التقرير.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر سبتمبر 2023

أتاحت شركة بتروتريد عدة طرق للاستعلام عن قيمة الفاتورة وهي كالتالي:

الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الخدمات التجارية البترولية  والدخول عليه من خلال الضغط هنا

تطبيق بترومتر عبر الهاتف المحمول.

أتاحت شركة بتروتريد عدة أرقام ساخنة للاستعلام عبر الخط الأرضي على رقم 09000727 أو عبر الهاتف المحمول على رقم 5727 أو عبر 17196.

شركة بتروتريد الخدمات التجارية البترولية أماكن دفع فواتير الغاز لشركة بتروتريد الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2023 تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز

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