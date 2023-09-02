السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبمتبر 2023

التليفون الارضي
التليفون الارضي

يبحث العديد من الموطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبمتبر 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات حيث كثر البحث خلال الايام الماضية عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبمتبر 2023 فى هذا السياق تنشره الدستور وتنشر كل شيء يجب أن يعرفه المواطن عن تسديد فاتورة التليفون الأرضي. 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي سبتمبر 2023

يمكنك البحث فى جوجل عن رابط الاستعلام لفاتورة التليفون الارضي ليظهر لك المصرية للإتصالات عليك الاختيار الاول فى الروابط وهو https://billing.te.eg/ar-EG

سداد فاتورة التليفون الأرضي

وأعلنت وزارة الأتثصالات خلال بياناتها عن تسديد فاتورة التليفون الأرضي عن خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر المنافذ الآتية : الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات، أو جميع فروع WE.

قالت المصرية للإتصالات أيضًا عن تسديد فاتورة التليفون الأرضي أنه يمكن تسديد الفاتورة من أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن) و تطبيق My WE  ومكاتب البريد في المحافظات.

خطوات تسديد فاتورة التليفون الارضي

وشرحت المصرية للإتصالات الخطوات التى يمكنك من خلال لها الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر والخطوات  حسبما أعلنتها المرصية للاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبمتبر 2023 هي كالتالي:

1- أدخل رمز المنطقة ورقم الخط الأرضي الخاص بك.

2- سيؤدي النقر فوق رمز “إظهار الفواتير” إلى عرض مبلغ الفاتورة غير المسددة.

3- اضغط على “اختر الدفع” ثم على “الدفع” في الجزء العلوي من الشاشة.

4- تظهر صفحة أخرى لإتمام عملية الدفع، أضف بريدك الإلكتروني وانقر على “دفع”.

5- اختر طريقة الدفع التي تناسبك، سواء كانت Visa أو Mastercard.

 

txt

انطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية" بالمتحف القومي للحضارة المصرية

 

وجدير بالذكر تعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

تعتمد المصرية للاتصالات على نظام لتحصيل رسوم على المكالمات الهاتفية الأرضية من المواطنين بناءً على اتفاقيات سابقة مع المقاولين، ويمكن للعملاء اختيار نظام الدفع سواء كان شهريًا أو ربع سنويًا.

إجمالي فاتورة الكهرباء أخر موعد لدفع فاتورة التليفون أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى سداد فاتورة التليفون الأرضي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدى ضباط إطسا على نجله داخل المركز

الإعدام لعاملة وعشيقها قتلا طفلتها بسبب كثرة البكاء فى الإسكندرية

الإعدام شنقًا لعاملة ومندوب لقتلهما طفلتها في منطقة الرمل بالإسكندرية

حقيقة فيديو منع مواطن من إقامة عزاء والدته بالفيوم

شريف الجبلى: فرصة استثمارية ضخمة فى إفريقيا بفضل مجهودات الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل