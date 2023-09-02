رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبمتبر 2023

يبحث العديد من الموطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبمتبر 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات حيث كثر البحث خلال الايام الماضية عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبمتبر 2023 فى هذا السياق تنشره الدستور وتنشر كل شيء يجب أن يعرفه المواطن عن تسديد فاتورة التليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي سبتمبر 2023

يمكنك البحث فى جوجل عن رابط الاستعلام لفاتورة التليفون الارضي ليظهر لك المصرية للإتصالات عليك الاختيار الاول فى الروابط وهو https://billing.te.eg/ar-EG

سداد فاتورة التليفون الأرضي

وأعلنت وزارة الأتثصالات خلال بياناتها عن تسديد فاتورة التليفون الأرضي عن خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر المنافذ الآتية : الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات، أو جميع فروع WE.

قالت المصرية للإتصالات أيضًا عن تسديد فاتورة التليفون الأرضي أنه يمكن تسديد الفاتورة من أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن) و تطبيق My WE ومكاتب البريد في المحافظات.

خطوات تسديد فاتورة التليفون الارضي

وشرحت المصرية للإتصالات الخطوات التى يمكنك من خلال لها الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر والخطوات حسبما أعلنتها المرصية للاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبمتبر 2023 هي كالتالي:

1- أدخل رمز المنطقة ورقم الخط الأرضي الخاص بك.

2- سيؤدي النقر فوق رمز “إظهار الفواتير” إلى عرض مبلغ الفاتورة غير المسددة.

3- اضغط على “اختر الدفع” ثم على “الدفع” في الجزء العلوي من الشاشة.

4- تظهر صفحة أخرى لإتمام عملية الدفع، أضف بريدك الإلكتروني وانقر على “دفع”.

5- اختر طريقة الدفع التي تناسبك، سواء كانت Visa أو Mastercard.

وجدير بالذكر تعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

تعتمد المصرية للاتصالات على نظام لتحصيل رسوم على المكالمات الهاتفية الأرضية من المواطنين بناءً على اتفاقيات سابقة مع المقاولين، ويمكن للعملاء اختيار نظام الدفع سواء كان شهريًا أو ربع سنويًا.