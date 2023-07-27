الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: "السايح لو قطعت عليه الكهربا مش هييجى تانى"

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

رد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الانتقادات التي تواجه الحكومة فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي بالمنازل فقط، دون قطعها في المناطق الساحلية والمنشآت الاستراتيجية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "الانقطاع الحاصل سيكون على مبان سكنية فقط، مش هنقدر نقطع على مستشفيات أو الأماكن السياحية أو الساحليّة؛ لأنها مصدر دخل قومي رئيسي للدولة، بنحاول قدر الإمكان المنشآت الاستراتيجية والساحلية ميكونش فيها قطع للكهرباء".

وأضاف: "السائح لو قطعت عليه الكهرباء مش هييجي تاني، وده بيوفر عملة صعبة للدولة في وقت حرج تحتاج فيه الدولة لمصادر من العملة الصعبة".

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أزمة الكهرباء انقطاع الكهرباء

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

الحكومة تعلن مدد انقطاع الكهرباء يوميًا لتخفيف الأحمال

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟