مدبولى: "السايح لو قطعت عليه الكهربا مش هييجى تانى"

رد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الانتقادات التي تواجه الحكومة فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي بالمنازل فقط، دون قطعها في المناطق الساحلية والمنشآت الاستراتيجية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "الانقطاع الحاصل سيكون على مبان سكنية فقط، مش هنقدر نقطع على مستشفيات أو الأماكن السياحية أو الساحليّة؛ لأنها مصدر دخل قومي رئيسي للدولة، بنحاول قدر الإمكان المنشآت الاستراتيجية والساحلية ميكونش فيها قطع للكهرباء".

وأضاف: "السائح لو قطعت عليه الكهرباء مش هييجي تاني، وده بيوفر عملة صعبة للدولة في وقت حرج تحتاج فيه الدولة لمصادر من العملة الصعبة".