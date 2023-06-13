استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023 ووسائل السداد الإلكتروني

يكثر البحث عن رابط استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023 لمعرفة فاتورة الشهر الجديد ودفعها في موعدها المحدد ويكون تسجيل قراءة عداد الغاز لمعرفة الفاتورة من أول يوم في الشهر وحتى يوم 20.

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يونيو 2023

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023 من خلال الرابط الذي تتيحه شركة بتروتريد.

يكون الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يونيو من خلال رابط موقع شركة بتروتريد الموجود هنا.

بعد فتح الرابط ادخل البيانات المطلوبة وهي

فرعي

شقة

عمارة

بلوك

قطاع

يومية

منطقة

محافظة

اضغط على كلمة اعرض

تظهر الفاتورة

طرق أخرى لمعرفة فاتورة الغاز

توفر شركة بتروتريد طرق أخرى للاستعلام عن فاتورة شهر يونيو من خلال

تطبيق بتروميتر

الذي يتم تحميله من جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل آب ستور، حيث يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وتترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.

من خلال مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية

فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

وسائل تسديد فاتورة الغاز شهر يونيو

يمكن تسديد فاتورة الغاز حتى نهاية الشهر ولكن تسجيل قراءة العداد لمعرفة الفاتورة يكون حتى يوم 20 في الشهر فقط.