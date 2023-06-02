الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رابط بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يونيو 2023

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

يستعلم الآلاف من المواطنين فى قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، عن رابط بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يونيو 2023.

رابط بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يونيو 2023

ويأتى هذا الاستعلام من قبل المواطنين، بعد أن حددت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال منشورها الرسمي على موقعها الإلكتروني، أنه يمكن لعملاء الغاز الطبيعي المنزلي سداد فاتورة استهلاك الغاز بداية من يوم 1 من كل شهر حتى نهاية الشهر.

كيفية الدخول والسداد الفورى أو الإلكتروني

وتنشر «الدستور» رابط بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يونيو 2023، وكيفية الدخول والسداد الفورى أو الإلكتروني عن طريق بعض الوسائل المتاحة على الموقع الإلكتروني لعملية السداد.

معرفة قيمة فاتورة استهلاك الغاز المنزلي

أولا: الدخول على رابط شركة بتروتريد (اضغط هنا)

ثانياً: لمعرفة قيمة فاتورة استهلاك الغاز المنزلي وعملية السداد، لابد من كتابة رقم المشترك المدون لديك على فاتورة استهلاك الغاز، مع تدوين رقم الشقة ، ورقم ورقم العمارة، ورقم البلوك، والقطاع، والمنطقة، والمحافظة التابع لها، وستجد كل هذه الأرقام مدونة على فاتورة الاستهلاك السابقة، أو على شريط عداد الغاز.

تسجيل كافة البيانات المطلوب

ثالثاً: بعد تسجيل البيانات المطلوب، سيتطلب الضغط على (اعرض) أسفل مربع الأرقام على الموقع الإلكتروني، لمعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك.

رابعاً: بعد معرفة قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي، وفى حالة السداد عن طريق فورى يتم إدخال رقم المشترك وستظهر القيمة الفعلية للسداد، شاملة رسوم السداد الإلكتروني الفوري.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر مايو 2023

وسائل السداد الإلكتروني لفاتورة الغاز

كما يمكنك سداد فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي، من خلال عدد تطبيقات خدمية ومصرفية لصالح شركة بتروتريد ومنها «البنوك، ومصاري، وممكن، وضامن، وخدماتي، وأمان، وفودافون كاش»، أو من خلال تطبيق بتروتريد وخدمة العملاء.

التحول الرقمي

وتعمل شركة بتروتريد على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، وسداد الفواتير، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وجميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023

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