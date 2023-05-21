آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر مايو 2023

ينتهي اليوم السبت، موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو، وذلك بعد إعلان شركات الغاز انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023 يوم 20 من نفس الشهر.

اليوم .. آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو

كانت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المنزلي، حددت اليوم 20 مايو ، كآخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر مايو 2023 لعدم فرض غرامات تأخير وتراكم الفواتير على المستهلك، وارتفاع قيمة الفاتورة عن الحد المعتاد للاستهلاك الشهري.

وأوضحت شركة بتروتريد أنه يمكن دفع فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد مايو 2023 خلال الفترة من يوم 6 إلى 30 من كل شهر ميلادي.

وللتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد، يجب على العملاء والمواطنين، التابعين لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدى شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx .

يذكر أن شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد، فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.

وفي سياق منفصل، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ديفيد ريد النائب الأول لرئيس شركة وذرفورد والرئيس التجارى للشركة للمبيعات الدولية والوفد المرافق له، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الشركة فى مصر، والعمل على توسعة أنشطتها خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل فوز الشركة بالشراكة مع شركة إنبي في المناقصة العالمية التي طرحتها شركة خالدة لرقمنة 100 بئر وربطها آليًا في مختلف مواقع عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية.