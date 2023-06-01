الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

تعمل شركات البترول العاملة فى مجال الغاز الطبيعي المنزلى وتحصيل فواتير الاستهلاك على تطوير الأداء الخاص بعملية الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، وكذلك عملية سداد الفواتير المستحقة لحجم الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي، وكيفية قراءة عداد الغاز.

وتنشر «الدستور» رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023.

أولاً: لمعرفة الدخول عن الرابط الخاص بشركة بتروتريد، صاحبة حق الامتياز لمعظم مدن ومحافظات مصر من حيث تحصيل فواتير الغاز الطبيعي المنزلي، للدخول على رابط شركة بتروتريد (اضغط هنا) .

وتوضح شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال منشورها الرسمي على الموقع الإلكتروني، أن تسجيل القراءة الخاصة بعدادات الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونياً يبدأ من 1 إلى 20 من كل شهر.

كما توضح «بتروتريد»، أنه يمكن لأى عميل سداد فواتير الغاز إلكترونيا، بواسطة العديد من الوسائل الآمنة المتاحة على موقع الشركة ومنها «بعض البنوك كما موضع داخل رابط الشركة، وكذلك خدمة فوري، أو تطبيقات ممكن، وضامن، وأمان، ومصاري»، بالإضافة إلى موقع الشركة، أو مندوب من الشركة.

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 الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023

وتعمل شركة بتروتريد على تطوير الأداء المصرفي الخاص بالعملاء المستهلكين للغاز الطبيعي المنزلي، من خلال التعاقد مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية التابعة للدولة والقطاع الخاص، لتسهيل وتبسيط إجراءات السداد الإلكتروني، ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، فى المشروع القومي للتحول الرقمي .

أما بالنسبة للشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، تعمل فى نطاقات محددة فى بعض المدن والمحافظات فى عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، وتحصيل فواتير الاستهلاك.

ومن ضمن مناطق امتياز شركة ناتجاس، «مدينة العجمي بالإسكندرية، القباري، محرم بك، برج العرب، المقطم الهضبة الوسطى والعليا، الحرفيين، السلام، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، كفر الدوار، الدلنجات، أبو المطامير، شبرا خيت، إيتاى البارود، وادى النطرون، المحمودية، دمنهور، أبو حمص، رشيد، الرحمانية، حوش عيسى، إدكو، كوم حمادة، النوبارية».

ثانياً: لمعرفة الدخول عن الرابط الخاص بشركة ناتجاس، صاحبة حق الامتياز هذه المناطق من حيث تحصيل فواتير الغاز الطبيعي المنزلي، للدخول على رابط شركة ناتجاس (اضغط هنا) .

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