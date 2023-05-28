الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم بالخطوات التفصيلية

الغاز
الغاز

يدفع المستفيدون من الغاز الطبيعي فاتورة الغاز بصفة دورية كل شهر، بينما يدفع المستفيدون الجدد اشتراك الغاز قبل بداية الشهر بنظام الشحن الإلكتروني أولًا وعلى أساس الشحن يتم تحديد الاستهلاك . 

ووفرت شركة بتروتريد العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات الغاز الطبيعي تعرضها الدستور في التقرير التالي . 

الاستعلام عن فاتورة الغاز 

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي الدخول عبر موقع شركة بتروتريد أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم اختر خدمات الغاز ومنها خدمة فاتورة الغاز ، ثم اضغط على أيقونة ادخال قراءة الغاز ،  ثم قم بكتابة بيانات العداد وهي كالتالي «فرعي - شقة  - عمارة - بلوك- قطاع- يومية- منطقة- محافظة» واضغط على عرض فتظهر لك قيمة فاتورة الغاز.          

وتوفر الشركة عدة طرق لتسجيل القراءات، وهي إما من خلال الرابط السابق ، أو عن طريق مندوبي الشركة، أو عن طريق التواصل مع خدمة العملاء على رقم 17169 . 

رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2023

كما توفر الشركة في إطار حرص شركة بتروتريد على تنوع خدماتها و تيسيراً على عملائها أتاحت الشركة تطبيق بتروميتر وهو أحدث طريقة لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز الطبيعي عن طريق التصوير بالموبيل و سداد فاتورة الاستهلاك و الإعلان عن نشاطك. 

طرق سداد فاتورة الغاز الكترونيًا 

يتيح موقع شركة بتروميتر سداد فاتورة الغاز الكترونيًا من خلال نفس الرابط السابق، ثم اختيار خدمات الغاز ، واضغط على سداد الفاتورة الكترونيًا، وادخل رقم المشترك بكتابة كافة البيانات الموجودة أمامك ، ثم تختار طريقة السداد الإلكتروني بإدخال كافة بيانات رقم الفيزا وقيمة الفاتورة التي ظهرت أمامك سابقًا. 

ويمكن أيضًا سداد فاتورة الغاز من خلال عدة طرق الكترونية أتاحتها الشركة وهي المحافظ الإلكترونية في بنكي الأهلي وبنك مصر، المواقع الإلكترونية مثل جوميا، و موقع ماي فوري، ماكينات الدفع الإلكتروني POS في أي محل تجاري عليه علامة ، البريد المصري.

txt

تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه 2023 خلال سطور

 

فاتورة الغاز فاتورة الغاز الطبيعي شركة بتروتيد خدمة فاتورة الغاز شركة بتروميتر سداد فاتورة الغاز

الأكثر قراءة

رئيس قطاع الموارد الطبيعية في البنك الأوروبي: مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية (حوار)

الرئيس السيسى يبعث رسالة إلى أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يتفقد جامعة المنصورة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

"إعلام بني سويف" تعلن الفائزين في مشروعات تخرج الكلية

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى