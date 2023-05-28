رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم بالخطوات التفصيلية

يدفع المستفيدون من الغاز الطبيعي فاتورة الغاز بصفة دورية كل شهر، بينما يدفع المستفيدون الجدد اشتراك الغاز قبل بداية الشهر بنظام الشحن الإلكتروني أولًا وعلى أساس الشحن يتم تحديد الاستهلاك .

ووفرت شركة بتروتريد العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات الغاز الطبيعي تعرضها الدستور في التقرير التالي .

الاستعلام عن فاتورة الغاز

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي الدخول عبر موقع شركة بتروتريد أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم اختر خدمات الغاز ومنها خدمة فاتورة الغاز ، ثم اضغط على أيقونة ادخال قراءة الغاز ، ثم قم بكتابة بيانات العداد وهي كالتالي «فرعي - شقة - عمارة - بلوك- قطاع- يومية- منطقة- محافظة» واضغط على عرض فتظهر لك قيمة فاتورة الغاز.

وتوفر الشركة عدة طرق لتسجيل القراءات، وهي إما من خلال الرابط السابق ، أو عن طريق مندوبي الشركة، أو عن طريق التواصل مع خدمة العملاء على رقم 17169 .

كما توفر الشركة في إطار حرص شركة بتروتريد على تنوع خدماتها و تيسيراً على عملائها أتاحت الشركة تطبيق بتروميتر وهو أحدث طريقة لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز الطبيعي عن طريق التصوير بالموبيل و سداد فاتورة الاستهلاك و الإعلان عن نشاطك.

طرق سداد فاتورة الغاز الكترونيًا

يتيح موقع شركة بتروميتر سداد فاتورة الغاز الكترونيًا من خلال نفس الرابط السابق، ثم اختيار خدمات الغاز ، واضغط على سداد الفاتورة الكترونيًا، وادخل رقم المشترك بكتابة كافة البيانات الموجودة أمامك ، ثم تختار طريقة السداد الإلكتروني بإدخال كافة بيانات رقم الفيزا وقيمة الفاتورة التي ظهرت أمامك سابقًا.

ويمكن أيضًا سداد فاتورة الغاز من خلال عدة طرق الكترونية أتاحتها الشركة وهي المحافظ الإلكترونية في بنكي الأهلي وبنك مصر، المواقع الإلكترونية مثل جوميا، و موقع ماي فوري، ماكينات الدفع الإلكتروني POS في أي محل تجاري عليه علامة ، البريد المصري.