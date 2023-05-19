زادت عمليات البحث علي الإنترنت عن رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة الوقت المتبقي لدفع الفاتورة بدون غرامة تأخير.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين| كيف تتجنب الغرامة وآخر موعد للدفع.

رابط دفع فاتورة التليفون الارضي اونلاين

واعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتهاء المهلة لدفع فاتورة التليفون الارضي بدون غرامة الاثنين الماضي 15 مايو ومنحت الشركة المشترك شهر اخر لسداد الفاتورة بالغرامة والتي تصل قيمتها 10 جنيهات كحد ادني أو 1.5% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد، في حالة عدم سداد الفاتورة التي صدرت منذ منتصف أبريل الماضي، وجرى تحويل خط العميل تلقائيًا إلى وضع استقبال المكالمات فقط.



رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

في حين إذا استمرار العميل في عدم الدفع ستقوم الشركة بداية من منتصف يونيو المقبل فصل الخدمة عن خط العميل وقطع الحرارة نهائيًا عنه لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.

تستقبل الشركة المصرية للاتصالات المواطنين والعملاء داخل 1572 سنترالات علي مستوي الجمهورية من الثامنة صباحاً إلى الثالثة والنصف عصرًا بالإضافة إلى أتاحت الدفع في 120 مركز خدمة ونحو 150 نقطة بيع أخري في المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023



وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يومًا، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر أبريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023.

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.



12.4 مليون عميل بالتليفون الأرضي



شهد عدد الطلبات الجديدة على خدمة التليفون الأرضي ارتفاع بعد أن سجلت زيادة بنحو 680 ألف مشترك جديد خلال فبراير الماضي حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 12.36 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 6.99% وشهري 5.84%.

وبلغ معدل انتشار التليفون الثابت "الأرضي" بلغ 11.7% بنهاية فبراير الماضي بمعدل نمو سنوي 0.59 % في حين بلغ معدل النمو الشهري نحو 5.88 % وبلغ عدد السنترالات بلغ نحو 1556 سنترال.

وأنفقت الدولة 60 مليار جنيه استثمارات خلال عامين لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه أخرى لتوصيل الإنترنت إلى نحو 3.5 مليون منزل بالريف ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم جميع الخدمات الرقمية للمواطنين في سهولة ويسر.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات طفرة كبيرة في تطوير كابلات الألياف الضوئية الفايبر ونشر آلاف من كبائن MSAn الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين، وفق توجيهات وزارة الاتصالات بنشر خدمات التليفون الأرضي لخدمة جميع قرى الجمهورية.