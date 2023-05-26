تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه 2023 خلال سطور

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياة 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة المياة بشكل إلكتروني والتي ستوفر عليهم الوقت من خلال إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستعلم.

وتزامناً مع عمليات البحث التي يقوم المواطنين لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياة 2023، يرصد “الدستور” في السطور التالية الاستعلام عن فاتورة المياة لشهر مايو 2023 أون لاين بالخطوات.

الاستعلام عن فاتورة المياه 2023

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي رابطها لـ الاستعلام عن فاتورة المياه 2023 من خلال خطوات بسيطة لتوفير الوقت على المواطن، وذلك من خلال هذا الرابط هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياة 2023

1 - في البداية يقوم المستعلم عن فاتورة المياه بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه إلكترونياً لشركة القابضة الخاصة بماء الشرب وكذلك والصرف الصحي عن طريق الضغط هنا.

2 - بعد ان يدخل المستعلم على الموقع الإلكتروني يقوم بكتابة الاسم الخاص بمالك العداد في المكان المخصص لهذا البيان.

3 - ثم تقوم بإدخال جميع ما يتطلب منك من بيانات، ويجب الحرص على إدخال كل بيان في مكانه المخصص له، وهذه البيانات هي الأسم المختص بالمنطقة الذي تعيش بها وأيضاً أسم شارعك، بالإضافة إلى رقم المنزل وكذلك رقم الشقة وأيضاً الرقم الخاص بالدور.

4 - وأخيراً يقوم المواطن المستعلم بإختيار كلمة البحث، وفي ثواني سوف تظهر لك القيمة الخاصة بالفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة المياة لشهر مايو 2023 أون لاين