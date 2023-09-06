الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطع إمدادات الغاز الروسي يحدث أزمة في ألمانيا ويهدد اقتصاد أوروبا

الاقتصاد الألماني
الاقتصاد الألماني

قالت صحيفة "daily news hungary" إن الاقتصاد الألماني في ورطة كبيرة، وأصبح غير قادر على التحديات التي يواجهها الآن لاسيما قطع إمدادات الغاز الروسي، واعتبرت أن توجه ألمانيا نحو الاقتصاد الأخضر بات صعبا للغاية الآن.

ألمانيا في ورطة

وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد الألماني يعاني من المزيد من المشاكل حيث يقول المحللون إن أوروبا باتت متخلفة في ثورة السيارات الكهربائية، ويعاني الاقتصاد الألماني منذ أشهر، بأرقام مخيبة للآمال منذ نهاية العام الماضي.

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أولاف شولتس: الطاقة الذرية أصبحت "حصانًا خاسرًا" فى ألمانيا

كما ارتفع التضخم في ألمانيا بشكل ملحوظ وسط مخاوف من استمرار التضخم وعدم القدرة على مواجهتها، حيث تعاني ألمانيا من انقطاع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة، كما  يخاطر أكبر اقتصاد في أوروبا بخسارة ميزة السوق الدولية التي بناها على مدى العقود الماضية، والدليل على ذلك هو أن قادة الأعمال الألمان ينتقدون السياسة الاقتصادية الرسمية.

وفي نهاية أغسطس، قالت 52% من الشركات الألمانية إن التحول إلى الطاقة النظيفة سيكون له تأثير سلبي على قدرتها التنافسية.

وقال بيتر فيروفاتش، كبير المحللين في بنك آي إن جي: "كنا نقول إنه إذا كان هناك شيء ما عالي التقنية، فلا بد أنه جاء من ألمانيا، لكن هذا لم يعد صحيحا، ففي الماضي كانت قوة الاقتصاد الألماني تكمن في الصادرات، لكن هذا لم يعد صحيحا.

ووفقا للصحيفة تسبب وباء كورونا وأزمة الطاقة والتضخم في حدوث مشكلات  في ألمانيا كما ان  هناك نقص في تحفيز الطلب المحلي وشراء المنتجات المحلية الألمانية الصنع.

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سياسات خاطئة وضرائب مرتفعة.. تقرير يكشف مشاكل الاقتصاد الألماني

الجارديان: مخاوف تهدد الاقتصاد العالمي بسبب الوضع في أوروبا والصين 

وسبق وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها إن الاقتصاد العالمي يواجه الآن العديد من المخاوف لاسيما مع تراجع قطاع الخدمات في الصين وأوروبا، فضلا عن ضعف أداء الاقتصاد البريطاني ومنطقة اليورو وسط مخاوف كبيرة من قلق المستثمرين.

وانخفضت أسعار الأسهم في آسيا وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 12 أسبوعًا مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أثارت علامات الضعف الجديدة في الصين تكهنات بأن انتعاشها بعد الإغلاق بدأ يفقد قوته.

المانيا اقتصاد الغاز الروسي الاقتصاد الالمانى

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