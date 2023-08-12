السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسات خاطئة وضرائب مرتفعة.. تقرير يكشف مشاكل الاقتصاد الألماني

الاقتصاد الألماني
الاقتصاد الألماني

حذرت صحيفة" هاندلسبلات" الألمانية والمتخصصة في عالم المال والأعمال من انهيار الاقتصاد الألماني وضعف النمو على المدى الطويل، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد الحالي.

انهيار الاقتصاد الألماني

وقالت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أن أكبر اقتصاد في أوروبا يشهد الآن أيضًا منعطفًا اقتصاديًا قد يقضي على الدولة الألمانية تماما معتبرة أنه بات من الصعب الأن تحقيق الازدهار الاقتصادي الألماني الذي سبق ووعد به المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز.

وتابعت الصحيفة: “باتت الحاجة ملحة الأن أكثر من أي وقت مضى لتقديم اصلاحات اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد”، مشيرة إلى أن ألمانيا ربما لن تستطيع النجاة من المأزق الاقتصاد الحالي، ووصفت الصحيفة الاقتصاد الألماني بأنه رجل أوروبا المريض بعد تدهور الصناعة الألمانية.

 تحديات الاقتصاد الألماني 

ونوهت الصحيفة أن الاقتصاد الألماني يواجه مشكلة في تباطؤ النمو على المدى الطويل، حيث انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2022 والأول من عام 2023، كما واجه ركودًا أيضًا في الربع الثاني من عام 2023. 

وفي تحليل أجراه صندوق النقد الدولي على 30 دولة، احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة في المرتبة الأسوأ، تليها باكستان والأرجنتين فقط كما أن ألمانيا هي الجمهورية الفدرالية الوحيدة في منطقة اليورو التي لم تستعيد حتى الآن ناتجها الاقتصادي من عام ما قبل كورونا 2019.

 وتابعت الصحيفة أن الشركات الألمانية تستثمر أموالاً في الخارج أكثر بكثير مما تستثمره في الداخل ،  وأن هذا العجز الاستثماري لم يكن بهذه الضخامة من قبل هو إشارة إنذار - وربما أحد أعراض الأخطاء الهيكلية بعيدة المدي ومن أهم أسباب زيادة استثمار الشركات الألمانية في الخارج بدلا من الداخل ،  زيادة البيروقراطية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقص الحاد في العمال المهرة.

وأشارت الصحيفة: من ضمن أسباب انهيار الاقتصاد الالماني، زيادة اعتماد الحكومة الألمانية على امداداتها من الطاقة من قبل روسيا، فضلا عن القرارات الإستراتيجية الخاطئة للحكومات الفيدرالية المعنية، ولنأخذ سياسة الطاقة كمثال: حقيقة أن الحكومة الفيدرالية، خلال أكبر أزمة طاقة منذ عقود، قد نفذت التخلص التدريجي من الأسلحة النووية دون أي شرط أو تحفظات، وهنا البنية التحتية كمثال، سواء كانت خطوط السكك الحديدية أو خطوط الكهرباء أو الجسور فقد أهملت الاستثمارات في البنية التحتية لسنوات.

ومثال للسياسة الضريبية: كان آخر إصلاح ضريبي في عام 2008 و في ذلك الوقت، خفضت الحكومة الفيدرالية معدل الضريبة على أرباح الشركات المحتجزة من 38 إلى 30%، وبالتالي أرست الأساس للانتعاش في العقد الأول من القرن الماضي. حذت دول أخرى حذوها ولكن اليوم معدل الضريبة هو الأعلى بين دول مجموعة السبع، وواحدة من أعلى المعدلات بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القطاعات الرئيسية التي قدمت مساهمة كبيرة في نهوض الاقتصاد الألماني في السنوات الأخيرة تمر بأزمة عميقة حيث قل إنتاج المواد الكيميائية كثيفة الاستهلاك للطاقة  إلى الربع  مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا في عام 2022.

الاقتصاد الالماني انهيار الاقتصاد ضعف النمو تباطؤ اوروبا تحديات الاقتصاد الألماني

الأكثر قراءة

إحالة طعن مرتضى منصور على تغريمه لصالح الخطيب إلى رئيس محكمة النقض

مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

سيد جلال.. شاب قاد طفرة التأمين الصحى بمحافظة الغربية

سرقة 7 آلاف قطعة من أبراج نقل كهرباء الضغط العالى بالدقهلية

براءة مرتضى منصور من سب وقذف رجل الأعمال هانى شكرى

حجز عاطل بتهمة انتحال صفة مسؤول حكومي والنصب على المواطنين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم