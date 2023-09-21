الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اجتماعات "الأمم المتحدة"..

شكرى ولافروف يبحثان التعاون بين مصر وروسيا فى البترول والغاز الطبيعى

اجتماع وزير الخارجية
اجتماع وزير الخارجية ونظيره الروسي

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية "سيرجي لافروف"، على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن شكرى استهل اللقاء بتهنئة نظيره الروسى بمرور 80 عاماً علي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن تقدير مصر لعلاقة الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين مصر وروسيا.

اجتماع شكري ولافروف

التعاون المصري الروسي في البترول والغاز الطبيعي

وقد بحث الوزيران بشكل مستفيض مختلف أوجه التعاون الثنائي، والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، بما فى ذلك مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعى.

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بقيام الجانب الروسي بالحفاظ على استمرارية توريد الحبوب إلى مصر، بالرغم من التحديات الدولية القائمة. 

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وأعاد شكري التأكيد على تطلع مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، لاسيما على ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ملفات إقليمية ودولية 

وتطرق، خلال اجتماعه مع لافروف، إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، ومستجدات الأزمة السورية، مع الإشادة بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل، والتأييد المتبادل للترشيحات من البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية.

اجتماع شكري ولافروف 

من جانبه، أشاد الوزير لافروف بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عما يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين من ازدياد بشكل مطرد.

وقدم وزير الخارجية الروسي التهنئة لانضمام مصر إلى تجمع البريكس، مؤكداً أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة حقيقية، حيث أعرب شكري عن التقدير العميق من جانب القاهرة للدعم الروسي في هذا الصدد.

لقاء وزير الخارجية سامح شكري اجتماعات الأمم المتحدة الامم المتحدة البترول مصر وروسيا الغاز الطبيعي

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