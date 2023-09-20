الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكرى يحذر: إعصار ليبيا وحرائق الغابات فى المتوسط يعكس زيادة حجم الكوارث الطبيعية

وزير الخارجية خلتل
وزير الخارجية خلتل كلمته

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماع خاص استضافه السكرتير العام للأمم المتحدة حول تمويل الخسائر والأضرار المناخية، والذي ضم قادة مؤسسات التمويل الدولية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.

كلمة وزير الخارجية 

وذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أشاد فيها بالالتزام بدعم أجندة الخسائر والأضرار، وهو ما كان وراء التوصل لاتفاق تاريخي خلال مؤتمر المناخ COP27 بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية. 

وزير الخارجية يلقي كلمته

ارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية

وحذر  شكري من أن الفيضانات في باكستان العام الماضي، وإعصار ليبيا وحرائق الغابات في البحر المتوسط وموجات الجفاف في إقليمي الساحل والقرن الإفريقي، تعكس زيادة في وتيرة وحجم الكوارث الطبيعية وآثارها وخسائرها، بما يؤثر على استدامة سبل المعيشة ويمحو سنوات وعقود من المكتسبات التنموية.

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وأردف السفير أحمد أبوزيد بأن وزير الخارجية أكد على الدور الهام  للمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، في التعامل مع تكلفة التغير المناخي ودعم الاستجابة للخسائر والأضرار المناخية. 

جانب من اللقاء 

وشدد شكري على أن التمويل المناخي وتمويل الخسائر والأضرار يجب أن يأتي كدعم إضافي، وليس على حساب الموارد المخصصة لمكافحة الفقر والاحتياجات التنموية، مشيرًا إلى وجود ثلاثة تحديات تتمثل في كيفية زيادة حجم وتسهيل الوصول السريع والمبسط للتمويل من خلال المنح وأدوات التمويل الميسرة.

وزير الخارجية سامح شكري 

واختتم السفير "أبوزيد" تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية شدد على أهمية ضمان عدم زيادة أعباء الديون على البلدان المعرضة للخطر أو فرض مشروطيات عليها لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتها الطارئة وحجم التحديات والمخاطر التي تواجهها.

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