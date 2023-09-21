الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اجتماعات "الأمم المتحدة"..

تفاصيل لقاء وزيري خارجية مصر وإيران: ناقشا محددات وضوابط العلاقات الثنائية

لقاء وزيرا خارجية
لقاء وزيرا خارجية مصر وإيران

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الأربعاء، حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران. 

وزير الخارجية يستقبل نظيره الإيراني

العلاقات بين مصر وإيران

وقد تناول اللقاء قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها، وبما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني تأسيساً على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

جانب من المباحثات

من جانبه، أكد وزير خارجية إيران على تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين، مؤكداً على أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة على مسار تطبيع العلاقات.

تعاون دول الإقليم

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن اللقاء تطرق لاستعراض عدد من القضايا الاقليمية، حيث أكد الجانبان التطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.

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وزير الخارجية يشارك فى حدث جانبى حول مشروع اتفاقية منع المواد الانشطارية

وقد أكد سامح شكري، في هذا الإطار، على أن تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها دون استثناء، وهو الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر. 

في نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

مباحثات بين شكري واللهيان 
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