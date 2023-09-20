الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال اجتماع AHLC..

اجتماعات "الأمم المتحدة".. وزير الخارجية: مصر ملتزمة بمواصلة جهودها لإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية يلقي
وزير الخارجية يلقي كلمته

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، الوفد المصري المشارك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ‘AHLC’، وذلك خلال مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات من مقر الأمم المتحدة عقب الاجتماع، إن وزير الخارجية أكد على الدور الهام الذي تضطلع به لجنة الاتصال باعتبارها إحدى الآليات القلائل الفعَّالة دولياً في تنسيق جهود المساعدات بين مختلف الأطراف - بما في ذلك الفلسطينيون والإسرائيليون - استناداً لإيمان راسخ إزاء أهمية دعم فلسطين لتحقيق حل الدولتين. 

وزير الخارجية يترأس وفد مصر

دعم السلطة الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية على التزام الجانب المصري بدعم عمل اللجنة التي يعتبرها ركناً أسياسياً في الجهود الرامية للتنفيذ الكامل لاتفاقات أوسلو، والذي يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لمراسم التوقيع عليها.

سامح شكرى يترأس الاجتماع الوزارى التشاورى العربى على هامش أعمال الأمم المتحدة

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وأوضح شكري أن دعم السلطة الفلسطينية هو هدف أساسي ومشترك للأطراف الدولية من أجل إنقاذ حل الدولتين، وهو ما يتعين معه اتخاذ تدابير وإجراءات عملية على هذا المسار، مؤكداً على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني الشقيق. 

ودعا، في ذات الوقت، السلطات الإسرائيلية إلى أهمية إزالة كافة المعوقات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تضعف من المؤسسات الفلسطينية، والنأي عن تبني السياسات أحادية الجانب التي تقوض من جهود دعم السلام، وفي مقدمتها الأنشطة الاستيطانية، واستيفاء الالتزامات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في مسار اجتماعات العقبة / شرم الشيخ من أجل بناء الزخم الملائم لاستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين.

كلمة وزير الخارجية

استمرار إعادة إعمار غزة 

وأضاف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أشار إلى التزام مصر تجاه مواصلة جهودها لإعادة إعمار قطاع غزة، وما حققته الشركات المصرية والقوى العاملة الفلسطينية من إنجازات ملموسة على هذا المسار، مشجعاً الأطراف الدولية المانحة بدورها على تجديد جهودها في عملية إعادة الإعمار.

سامح شكري يلقي كلمته

وأكد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ إزاء التخفيف من معاناة الأشقاء في فلسطين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك حشد الجهود الجماعية، ومن خلال لجنة الاتصال، فضلاً عن استمرار الجانب المصري في دعم آفاق قيام الدولة الفلسطينية، والحث على استئناف المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

وشدد شكري، في هذا السياق، على الحاجة لإحياء عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة على أساس مرجعيات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها كونها تظل المسار الوحيد للتعامل مع الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية.

إعادة إعمار غزة مصر وزير الخارجية سامح شكري تنسيق المساعدات للفلسطينيين اجتماعات الأمم المتحدة

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