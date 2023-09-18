سامح شكرى يترأس الاجتماع الوزارى التشاورى العربى على هامش أعمال الأمم المتحدة

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى تصريحات صحفية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أن وزير الخارجية سامح شكري ترأس، اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري التشاوري العربي نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربى، والذى ينعقد بصفة دورية خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة؛ لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

جانب من الاجتماع

ملفات الاجتماع الوزاري التشاوري العربي

واستهل شكرى الاجتماع بتقديم التعازي لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بشأن الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب، وتقديم التعازي للأشقاء في ليبيا، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانب الأشقاء في هذه المحنة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية، ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بفلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة.

وقد أكد الوزراء العرب على ضرورة تنسيق المواقف العربية إزاء نمط التصويت على مختلف القرارات، وعلى رأسها قرارات فلسطين، لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.

الاجتماع الوزاري التشاوري العربي

وأضاف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية قدم إحاطة خلال الاجتماع بشأن الاجتماع الوزارى الذى تم عقده بدعوة من الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية والمملكة العربية السعودية، بالمشاركة مع كل من مصر والأردن، لدعم جهود إحياء عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية والأفكار الأوروبية المطروحة فى هذا الشأن.