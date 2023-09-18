الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

استعرض جهود "حياة كريمة".. شكرى يلقى كلمة مصر خلال قمة أهداف التنمية المستدامة

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الكلمة

ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر المشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة التي افتتحت أعمالها فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الاثنين، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير الخارجية سامح شكري 

محاور كلمة مصر أمام القمة 

فى تصريح للسفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن كلمة مصر أمام القمة، والتى ألقاها سامح شكرى، أكدت أهمية الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة، والتي عرقلت مسيرة التنمية الدولية ومكتسباتها على مدار السنوات الماضية، وأظهرت القصور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي، بما أدى لإنخفاض معدلات النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم وتقلب التدفقات الاستثمارية، وتراجع أمن الغذاء والطاقة، وتفاقم مديونيات الدول النامية.

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سامح شكري 

وشدد وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم، وفقاً للأولويات الوطنية للدول النامية، وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة، بما في ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر في إطار المسئولية المشتركة ومتباينة الأعباء، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار.

وزير الخارجية يلقي كلمة مصر 


وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن البيان المصرى استعرض أولويات وجهود مصر في تنفيذ أجندتها التنموية "رؤية مصر 2030"، بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة"، موضحاً أن مصر تضع نصب أعينها أولوية التركيز على التنمية البشرية، لا سيما فى قطاعى الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع معيار محدد؛ للحد من الفقر بحلول عام 2027.

سامح شكري خلال الكلمة
مصر حياة كريمه الامم المتحدة وزير الخارجية سامح شكري

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