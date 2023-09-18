الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية ونظيره البريطانى يبحثان التعاون الاقتصادى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البريطاني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الإثنين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية "نيويورك" الأمريكية.

ملفات لقاء شكرى وكليفرلى

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، صورة من لقاء شكري وكليفرلي.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية لنظيره البريطاني تاريخية واستراتيجية العلاقات بين مصر وبريطانيا.

وشملت ملفات لقاء شكري وكليفرلي مناقشة التعاون الاقتصادي، والاستثمارات البريطانية، والهجرة، والمستجدات الإقليمية والدولية. 

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