وزير الخارجية ونظيره البريطانى يبحثان التعاون الاقتصادى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الإثنين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية "نيويورك" الأمريكية.

ملفات لقاء شكرى وكليفرلى

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، صورة من لقاء شكري وكليفرلي.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية لنظيره البريطاني تاريخية واستراتيجية العلاقات بين مصر وبريطانيا.

وشملت ملفات لقاء شكري وكليفرلي مناقشة التعاون الاقتصادي، والاستثمارات البريطانية، والهجرة، والمستجدات الإقليمية والدولية.