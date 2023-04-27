الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية بريطانيا يتصل بـ«شكرى».. ويشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء البريطانيين من السودان

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البريطاني

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، من وزير خارجية المملكة المتحدة البريطانية "جيمس كليفرلي"، للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير البريطاني استهل الاتصال بتقديم التعازي فى استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، مثنيًا علي الدور البطولى الذي تقوم به السفارة المصرية، وباقى البعثات الدبلوماسية فى الخرطوم؛ لإجلاء رعايا دولهم فى أسرع وقت ممكن وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة.

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كليفرلي يهنئ شكري على جهود الإجلاء الناجحة

وقدم الوزير البريطانى الشكر لنظيره المصرى على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء باقي الرعايا البريطانيين.

وهنأ وزير خارجية المملكة المتحدة، شكري، على جهود الإجلاء الناجحة التي قامت بها مصر حتى الآن، معرباً عن حرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق فيما يتعلق بالأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد سامح شكري أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار، وهو ما اتفق الجانبان على أهمية العمل سوياً من أجل ضمان تحقيقه.

واتفق الوزيران فى نهاية الاتصال علي أهمية استمرار التواصل وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع فى السودان، مؤكدين أهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء وإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار فى أقرب فرصة ممكنة.

السودان وزير الخارجية سامح شكري جيمس كليفرلي مصر

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