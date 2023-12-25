الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد نجم: أسعار النفط في نهاية 2023 تسير نحو الاستقرار الملحوظ

النفط
النفط

قال المحلل الاقتصادي أحمد نجم، إن سوق النفط شهد توترات شديدة السنوات الأخيرة الماضية نتيجة الأزمات الكثيرة التي شهدها العالم مؤخرًا بداية مع أزمة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

التوترات العالمية 

وأكد المحلل الاقتصادي أحمد نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال”، أن خفض إنتاج النفط من قبل المملكة العربية السعودية أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وبالتالي التأثير على السوق بصورة مرتفعة، لذا يمكن القول أن ٢٠٢٣ كانت أسعار النفط بها مرتفعة بصورة كبيرة.

زيادة الإنتاج النفطي 


وأضاف في حديثه، أن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على زيادة معدلها الإنتاجي من النفط في الجزء الأخير من عام 2027، وبالتالي يمكن القول أن أمريكا تعمل على سد العجز الذي سببته المملكة العربية السعودية، معبرًا:" أسعار النفط في نهاية ٢٠٢٣ تسير نحو الاستقرار بصورة كبيرة".

 

أحمد نجم محلل اقتصادي مال وأعمال التوترات العالمية الإنتاج النفطي

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