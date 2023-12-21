الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادى: المملكة المتحدة على وشك الدخول فى مرحلة ركود

المحلل الاقتصادي
المحلل الاقتصادي أحمد نجم

قال المحلل الاقتصادي أحمد نجم إن التحول الذي يحدث من قبل الفيدرالي الأمريكي جاء بالنفع على أسواق الأسهم، حيث يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حقيقي لإعادة التوازن إلى الأسواق.

سياسية الفيدرالي الأمريكي

أضاف المحلل الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامي إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن أرقام التضخم مازالت مرتفعة في بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، وهذا الارتفاع يصعب الأمر على المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالتحكم في ضخ أو سحب السيولة من البنوك.

وتابع أن المملكة المتحدة البريطانية على وشك الدخول في مرحلة الركود، وبالتالي سيظل الاقتصاد البريطاني يعاني من مرحلة ضبابية حتى منتصف العام المقبل.

الركود العالمي 

أشار إلى أن الأزمات الكثيرة والمتنوعة التي تعرض لها العالم السنوات القليلة الماضية بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أصبح العالم الآن غير قادر على التعافي السريع من تلك الأزمات، حيث نجد كبرى دول العالم على وشك الدخول في مراحل متقدمة من الركود.

المحلل الاقتصادي أحمد نجم اكسترا نيوز الركود العالمي الفيدرالي الأمريكي

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة