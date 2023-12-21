محلل اقتصادى: المملكة المتحدة على وشك الدخول فى مرحلة ركود

قال المحلل الاقتصادي أحمد نجم إن التحول الذي يحدث من قبل الفيدرالي الأمريكي جاء بالنفع على أسواق الأسهم، حيث يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حقيقي لإعادة التوازن إلى الأسواق.

سياسية الفيدرالي الأمريكي

أضاف المحلل الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامي إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن أرقام التضخم مازالت مرتفعة في بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، وهذا الارتفاع يصعب الأمر على المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالتحكم في ضخ أو سحب السيولة من البنوك.

وتابع أن المملكة المتحدة البريطانية على وشك الدخول في مرحلة الركود، وبالتالي سيظل الاقتصاد البريطاني يعاني من مرحلة ضبابية حتى منتصف العام المقبل.

الركود العالمي

أشار إلى أن الأزمات الكثيرة والمتنوعة التي تعرض لها العالم السنوات القليلة الماضية بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أصبح العالم الآن غير قادر على التعافي السريع من تلك الأزمات، حيث نجد كبرى دول العالم على وشك الدخول في مراحل متقدمة من الركود.