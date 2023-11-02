اقتصادي يكشف "السيناريو المتوقع" حال استمرار التصعيد في غزة

كشف المحلل الاقتصادي أحمد نجم تأثير الحرب في قطاع غزة على أسعار الغاز عالميًا.

وقال نجم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن تطور الصراع الحالي في غزة يؤدي لارتفاع كبير في أسعار النفط على مستوى العالم.

أضاف أن هناك العديد من السيناريوهات المتوقعة في أسواق النفط العالمية والطاقة في ظل التصعيد الجاري بقطاع غزة.

أشار إلى أن إغلاق أي مضيق يعبر من خلاله النفط يؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية وترتفع أسعار النفط عالميًا.

أوضح أن الإمدادات الفورية للنفط تتأثر سلبا إذا اتسعت دائرة الصراع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم البدء في تطبيق أي سيناريو خاص برفع أسعار النفط.