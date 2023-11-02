محلل اقتصادي: الحرب الدائرة في غزة لن تؤثر بشكل كبير على أسعار الغاز

كشف المحلل الاقتصادي عاصم منصور تأثير الحرب في قطاع غزة على أسعار الغاز عالميًا.

وقال عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن الحرب الحالية على غزة لن تؤثر بشكل كبير على أسعار الغاز.

أضاف أن هناك استمرار لارتفاع السلع والمعادن مع ظهور أي توترات عالمية وجيوسياسية، لكن الغاز يختلف بشكل كبير عن النفط، لأن انتقال الغاز يحتاج لبنية تحتية عالية من محطات إساله وأنابيب بين الدول.

أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية، حاليًا، ستعتمد بشكل كبير في صعوبة ايجاد موارد للغاز لدي الدول التي تحتاج الغاز بشكل كبير، موضحًا أن هناك تحليلات لتحركات أسعار النفط وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية.