الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير علاقات دولية يستعرض أهم التحركات لتنفيذ هدنة إنسانية فى غزة

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

استعرض أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أهم التحركات الدولية لتنفيذ هدنة إنسانية بقطاع غـزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  مساء اليوم الخميس، إن الجهود المصرية متواصلة في اتجاه دعم وتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى وتوزيعهم على المستشفيات المصرية.

وأضاف أنه تم استقبال عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية والذين بلغ عددهم 7 آلاف، في إطار تنسيق مصري أن خروج مزدوجي الجنسية مرهون بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى أن ذلك ضمن محاور المقاربة المصرية للأخوة الفلسطينيين في ظل الحالة الشديدة التي يواجهونها بسياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

اكسترا نيوز خبير العلاقات الدولية الأشقاء الفلسطينين غزة أحمد سيد أحمد

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