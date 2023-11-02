الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشيمى: خروج حاملى الجنسيات المزدوجة نجاح للدبلوماسية المصرية

د.محمد الشيمي، أستاذ
د.محمد الشيمي، أستاذ علاقات دولية

كشف د.محمد الشيمي، أستاذ علاقات دولية، عن سُبل وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

قال الشيمي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن نجاح خروج 7 آلاف مواطن يحملون جنسيات أخرى من غزة عبر معبر رفح البري "نجاح باهر للدبلوماسية المصرية".

وأضاف أن هذه الخطوة نجاح للدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، موضحًا أن التحركات الدبلوماسية المصرية واعية وواضحة ومدروسة وثابتة في أكثر من اتجاه.

أشار إلى أن ثوابت التحرك المصري في القضية الفلسطينية، أكد عليها الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.

غزة اكسترا نيوز رفح محمد الشيمي

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