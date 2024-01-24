الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكى خلال الأسبوع الماضى

النفط الخام
النفط الخام

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت في الأسبوع الماضي، بينما صعدت مخزونات البنزين.

وانخفضت مخزونات الخام 9.2 مليون برميل إلى 420.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لوكالة رويترز بهبوطها 2.1 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت مليوني برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع 1.4 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 253 مليونًا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 2.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 133.3 مليون، وذلك مقابل توقعات لارتفاعها 0.3 مليون.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام نزل 1.24 مليون برميل يوميًا.

الطاقة الأمريكية النفط الخام الولايات المتحدة البنزين النفط

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