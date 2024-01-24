الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا: قدمنا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بـ3.5 مليار يورو حتى الآن

أوكرانيا
أوكرانيا

أظهرت بيانات حكومية بولنديه، أنها زودت أوكرانيا حتى الآن بمساعدات عسكرية بقيمة 3.5 مليار يورو 3.8 مليار دولار. 

وقال نائب وزير الدفاع سيزاري تومشيك لوكالة أنباء "بي أيه بي"، اليوم الأربعاء، إنه جرى تسليم إجمالي 40 حزمة أسلحة لأوكرانيا.  

وساعدت بولندا، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، جارتها بأسلحة على الفور إثر انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كما استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وبحسب الخبراء العسكريين، زودت بولندا أوكرانيا بـ 300 دبابة ومركبة قتالية، و14 مقاتلة ومروحية وأنظمة دفاع جوي وذخيرة.

وخلال أولى زياراته لكييف مطلع الأسبوع، أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده سوف تواصل فعل ما بوسعها لتعزيز فرص أوكرانيا في تحقيق النصر.

ولم يرد نائب وزير الدفاع تومتشيك بوضوح على سؤال بشأن إلى أي مدى وصلت المحادثات بشأن إنتاج أسلحة مشتركة بين بولندا أوكرانيا، وقال إن المحادثات " في مرحلة متقدمة" ولكن محتواها سري.

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