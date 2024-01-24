الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى لمناطق متفرقة فى قطاع غزة

قصف الاحتلال الإسرائيلى
قصف الاحتلال الإسرائيلى

استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز في خان يونس جنوبا.

واستشهد ما لا يقل عن 7 أشخاص غالبيتهم من النساء، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد 3 أشخاص، وجرح آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس، استشهد شاب وأصيب آخرون، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة صناعة الوكالة في غرب المدينة، فيما قصفت طائرات الاحتلال مركبة لمواطنين غرب رفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع إصابات.

واستشهد عدد من الأشخاص، وأصيب العشرات، إثر استهداف الطائرات الحربية استراحة على شاطئ البحر في خان يونس، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمنطقة الغربية من محيط مستشفى ناصر في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25،450 شهيدًا، و63 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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