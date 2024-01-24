الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: غزة تدمَّر على نطاق وسرعة لا مثيل لهما فى التاريخ الحديث

غزة
غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الثلاثاء، إن سكان غزة بأكملهم من الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث.

 

وشدد على أن "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".

 

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله.

 

وأضاف جوتيريش: "يعاني سكان غزة بأكملهم من الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث... لا يوجد ما يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

 

وذكر أن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني "مروع" وأن "سكان غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل فحسب، بل يواجهون أيضًا فرصة متزايدة للإصابة بأمراض معدية مثل التهاب الكبد إيه والزحار والكوليرا".

 

ودعا جوتيريش مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

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