فرنسا والهند تتجهان لمناقشة اتفاقية بشأن مفاعلات نووية صغيرة

تسعى الهند إلى التعاون مع فرنسا بشأن إقامة مفاعلات نووية نموذجية صغيرة، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى توسيع خياراتها لكبح اعتماد البلاد على الفحم.

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المسألة، إن من المرجح أن تتوصل شركة كهرباء فرنسا ووزارة الطاقة الذرية في الهند لاتفاق مبدئي بشأن التعاون في هذه التقنية، غير المثبتة إلى حد كبير حتى الآن، حيث من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيودلهي الأسبوع الجاري.

ولم ترد وزارة الطاقة الذرية الهندية على رسالة عبر البريد الإلكتروني من وكالة بلومبرج للأنباء، للحصول على تعليق. كما رفضت وزارة الشئون الخارجية الهندية التعقيب، وكذلك الحال مع ممثل من شركة كهرباء فرنسا.

وقال مسئول فرنسي إن الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا، لوك ريمون هو ضمن الوفد الذي يسافر مع ماكرون.

وتسعى الهند، وهي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، لتوسيع استخدمها للطاقة النووية على مدار العقد المقبل فيما ترمي الوصول للحياد الكربوني والوفاء بمطالب الطاقة المتزايدة.

وشكلت المحطات النووية أقل من 3% من توليد الكهربا في 2022، بحسب بيانات جمعتها خدمة "بلومبرج إن أيه إف" للأبحاث الاستراتيجية.