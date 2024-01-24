الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: أمريكا ترفض أى تغيير دائم للوضع الجغرافى لغزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة.

 

لكن الوزير الأمريكي أبقى الباب مفتوحًا أمام الدعم المحتمل لأي "ترتيبات انتقالية" لحل الصراع مع إسرائيل.

 

وأضاف بلينكن للصحفيين في أبوجا بنيجيريا "إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لجعل ذلك (حل الصراع) ممكنا، فهذا أمر (مختلف). لكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين وما زلنا بشأن رفض التعدي على أراضي (القطاع)".

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