الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء العراق يصادق على إنشاء منصة ثابتة للغاز بميناء الفاو

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

صادق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على توصيات اللجنة المختصة بإنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير هي الأولى من نوعها في القطاع الوطني للنفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به.

 

وأكد السوداني، خلال اجتماع خُصص لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل المنصة الثابتة لاستيراد الغاز، "أن الشروع بهذا المشروع الحيوي، ما كان ممكنًا لولا التقدم الكبير الحاصل في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، وقرب دخول أرصفته الخدمة".

 

وأشار إلى أن المشروع يصبّ ضمن مساعي الحكومة لحلّ مشاكل توريد الغاز، والانتهاء من عقبة الغاز المستورد والانتقال الكلّي إلى الاعتماد على الغاز المنتج من الحقول الوطنية.

 

وحسب بيان للحكومة العراقية، شملت التوصيات المصادق عليها المرفوعة من اللجنة المؤلفة بهذا الخصوص دعوة شركة استشارية عالمية رصينة تشرف على النواحي الفنية والتجارية، وتوجيه الدعوات لإنشاء منصّة ثابتة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير، مع البنى التحتية كافة لهذا المشروع، وربطها بشبكة الأنابيب الوطنية لضمان استمرارية توريد الغاز من مصادر متعددة وسدّ النقص الحاصل في تشغيل المحطات الكهربائية.

الحكومة العراقية السوداني محمد شياع السوداني ميناء الفاو الغاز

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