الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تيك توك تسرح العشرات وقطاع التكنولوجيا يواصل تقليص الوظائف

تيك توك
تيك توك

سرحت منصة التواصل الاجتماعي (تيك توك) عشرات العاملين في وحدة الإعلانات والمبيعات التابعة لها، لتصبح أحدث شركة تقنية تقوم بتقليص الوظائف في العام الجديد.

 

 قالت المنصة إن العمال المتضررين يمكنهم التقدم لوظائف مفتوحة أخرى في تيكتوك، والتي تضم حاليا أكثر من 120 قائمة وظائف مماثلة.

 

يشار إلى أن المنصة مملوكة لشركة (بايت دانس) ومقرها بكين ولديها أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

 

تشتهر منصة التواصل الاجتماعي بمحتوى الفيديو القصير الشائع وسط المستخدمين الأصغر سنا.

 

في سبتمبر، أطلقت أيضا ذراعا للتجارة الإلكترونية وسوقا تسمح للتجار ببيع المنتجات على منصتها.

 

وتأتي عمليات التسريح في أعقاب تخفيضات أخرى في الوظائف في شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل (ديسكورد) و(تويتش)، المملوكة لشركة أمازون.

 

قالت تويتش في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستلغي أكثر من 500 وظيفة في محاولة لتوفير التكاليف.

 

في الوقت ذاته، قامت شركة ديسكورد بتسريح 17 بالمائة من موظفيها – أو 170 موظفًا – لإضفاء مزيد من المرونة على القوى العاملة لديها، حسبما قالت الشركة.

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