الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تحث طالبان على السماح بتعليم الفتيات والنساء الأفغانيات

أفغانستان
أفغانستان

حثت الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأربعاء، سلطات حركة "طالبان" على السماح لجميع النساء والفتيات الأفغانيات بحق الوصول إلى التعليم المدرسي والجامعي.

وفي رسالة، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، ذكرت روزا أوتونباييفا، رئيسة البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في البلاد، أن التعليم هو أساس مستقبل أفغانستان.

وأضافت أن الحرمان المستمر من التعليم لجميع النساء والفتيات سيلحق المزيد من الضرر لجميع الأفغان.

وقالت المسئولة الأممية "إلى النساء والفتيات في أفغانستان، أرجو أن تعلمن أنكن لستن بمفردكن".

وأضافت: "تقف الأمم المتحدة معكن، متضامنة ولن تتوقف عن المشاركة والدفاع عن مستقبلكن".

ومن جهة أخرى، لم يتطرق كبار زعماء طالبان، الذين شاركوا في مؤتمر حول التعليم في كابول وألقوا خطابات تناولت أهمية التعليم العصري، إلى قضية تعليم الفتيات.

يذكر أنه منذ أكثر من عامين، قالت سلطات طالبان إنها تعمل على تهيئة الظروف للسماح للفتيات بالعودة إلى المدارس.

الامم المتحدة أفغانستان طالبان الأفغان المدارس

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