الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود الجنوبية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه عدة بلدات لبنانية حدودية، بعضها بقنابل الفوسفور، وفق مصدر رسمي.

وقال الحزب، في بيان إن عناصره "استهدفوا موقع بياض بليدا الإسرائيلي (قبالة بلدة بليدا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".

من جهتها، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "استهدف بلدة كفركلا (جنوب) بالقذائف الفوسفورية".

وأوضحت أن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت بالقذائف الفوسفورية منطقة بانوراما، في بلدة العديسة، كما تتعرض أطراف مناطق حامول، والضهيرة، وعلما الشعب، وطير حرفا (جنوب) لقصف متقطع".

وتزامن ذلك مع تحليق "طائرات العدو (الإسرائيلي) الاستطلاعي، فوق القطاع الغربي، لا سيما فوق بلدة الناقورة والساحل الجنوبي، بين سهل صور والقليلة (جنوب)"، وفق الوكالة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال لقاء مع رؤساء البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الواقعة على خط المواجهة قرب الحدود اللبنانية.

وقال جالانت، إن "إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق مع لبنان عبر الوسائل السياسية، لأنه حتى لو ذهبنا إلى الحرب، فسيكون هناك في النهاية وقف لإطلاق النار"، وفق القناة "14" العبرية.

حزب الله الجيش الإسرائيلي الحدود الجنوبية كفركلا يوآف غالانت

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