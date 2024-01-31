هجمات البحر الأحمر تهدد الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية.. ومطالب للكونجرس بمواجهة الأزمة

حذر خبراء واقتصاديون الكونجرس الأمريكي من تعطل حركة التجارة الدولية وتضرر الولايات المتحدة بسبب الفوضى في البحر الأحمر نتيجة للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن في هذه المنطقة.

وحذرت أكبر شركة شحن في العالم، "MSC"، والعديد من خبراء البيع بالتجزئة والتجارة، الكونجرس أمس من أنه إذا لم يتم إيقاف الفوضى في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين، فإن الارتفاع في أسعار الشحن سوف ينتشر بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي ويضرب المستهلكين.

خبراء للكونجرس: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد التجارة العالمية

وقال الدكتور إيان رالبي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة MSC، للكونجرس أمس الثلاثاء، إن تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سيكون "أكبر بكثير" على أسعار المستهلكين مقارنة بسوق النفط، وذلك وفق تقرير لشبكة "CNBC" الأمريكية.

وأخبر مسؤول في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أعضاء اللجنة الفرعية بمجلس النواب الأمريكي، أن أسعار الشحن تضاعفت فيما قام التجار الصغار بتطبيق هذه الزيادات وتحميلها على المستهلك.

وقال تشارلز بود دار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، الذي خدم في البحرية الأمريكية، للجنة الفرعية بمجلس النواب الأمريكي المعنية بخفر السواحل والنقل البحري، إن مستوى التطور في هجمات الحوثيين واستخدامهم للتكنولوجيا جعل البحر الأحمر وخليج عدن ليسا آمنين بدرجة كافية لحماية أهم أصولهما وكذلك بضائع العملاء.

وقال دار لأعضاء مجلس النواب الأمريكي “يجب أن يتوقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة تجارتنا وسفننا إلى هذا الطريق التجاري”.

فيما قال الدكتور إيان رالبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي آر التي تقدم المشورة بشأن القانون البحري، والتنمية، والأمن، إن الحوثيين تجار الفوضى ويستمتعون بالفوضى.

وأكد رالبي، أن الأزمة في البحر الأحمر ليست مشكلة أمريكية فقط، ولكن الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي أدت إلى استهداف أكبر لسفنه، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يهتمون إذا ضربوا سفينة أمريكية أو سفينة أخرى.

وأضاف: "منذ أن بدأنا في ضرب أهداف في اليمن، زاد استهداف السفن الأمريكية".

وجرى طرح موضوع البحرية الأمريكية التي تعطي الأولوية لأمن السفن التي ترفع العلم الأمريكي على السفن الأجنبية من قبل عضو الكونجرس سالود كارباخال.

تضرر شركات الشحن الأمريكية بسبب هجمات البحر الأحمر وتضرر قناة السويس

وأوضحت شبكة "CNBC" الأمريكية أن شركة MSC لا تمتلك أي سفن ترفع العلم الأمريكي في أسطولها، في حين أن شركات النقل الأجنبية الأخرى بما في ذلك Maersk وHapag Lloyd تفعل ذلك.

وقال دار "نحن شركة بمثابة قناة للتجارة العالمية وعلى الرغم من أن شركة MSC تحمل علمًا أجنبيًا، إلا أنها تدفع الضرائب الأمريكية وتوظف العديد من الأمريكيين في عملياتها".

وبحسب شبكة "CNBC" تعتبر شركة MSC الناقل البحري رقم 1 الذي يتعامل مع الواردات الأمريكية، بناءً على بيانات وصول البضائع لعام 2023، فيما احتلت شريكتها في تحالف المحيطات، شركة ميرسك، المركز الأول في جانب التصدير وهي ترفع علما أجنبيا أيضا وليس العلم الأمريكي.

وأعلنت شركة ميرسك أن اثنتين من سفينتها التي ترفع العلم الأمريكي، ميرسك ديترويت وميرسك تشيسابيك، تعرضتا للهجوم في 24 يناير الجاري، خلال مرافقة البحرية الأمريكية المقررة لعبور باب المندب وبعد تلك الهجمات، أعلنت شركة ميرسك أنها لن تستمر في عبور البحر الأحمر.

وبالفعل أدت الهجمات على الشحن العالمي إلى حدوث موجة ضخمة من عمليات تحويل مسار السفن منذ ديسمبر الماضي، وتأخيرات في سلسلة التوريد العالمية.

التحول لرأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس يهدد التجارة العالمية

وأعلنت شركة MSC في 17 ديسمبر أنها ستقوم بتحويل خدماتها التي تعبر البحر الأحمر وقناة السويس حول رأس الرجاء الصالح، رغم أن الإبحار حول رأس الرجاء الصالح لتجنب البحر الأحمر يضيف أسبوعًا إلى أسبوعين إلى رحلة الشحن في اتجاه واحد مقارنة بالبحر الأحمر وقناة السويس وهذا هو سبب ارتفاع استخدام الشحن الجوي.

ودفع التأخير في وصول الحاويات الشركات بما في ذلك سوزوكي موتور، وتسلا، وفولفو، وميشلان إلى وقف التصنيع وحذرت شركات إيكيا ومتاجر التجزئة البريطانية وكروكس من تأخير المنتجات حيث تعد الأجهزة الكهربائية العامة أيضًا من بين أهم العناصر التي يتم نقلها على طول طريق البحر الأحمر وقناة السويس.

وقال جون جولد، نائب رئيس الاتحاد الوطني لسلسلة التوريد والسياسة الجمركية، للجنة الفرعية بمجلس النواب، إن شركات الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة تشهد تضاعف أسعار الحاويات من 1500 دولار إلى 3000 دولار.

ارتفاع تكاليف الشحن العالمية بسبب تضرر قناة السويس وهجمات البحر الأحمر

وقال جولد "يمثل هذا زيادة في تكلفة الشحنات المتضررة بشكل مباشر بنسبة 38% إلى 73% ونحن نشهد الآن نقل بعض التكاليف إلى المستهلك من الشركات الصغيرة والمتوسطة."

ويمر حوالي 28% من تجارة الحاويات في العالم عبر قناة السويس، ووفقًا لبنك أوف أمريكا، فإن ما يقرب من 30% من البضائع الموجودة في هذه الحاويات عبارة عن أثاث وسلع منزلية وملابس وملابس.

وبحسب التقرير كان ارتفاع تكاليف الشحن عنصرًا كبيرًا في التضخم خلال أزمة كورونا، وقد جددت أزمة البحر الأحمر المخاوف من احتمال حدوث نوبة أخرى من التضخم الناجم عن سلسلة التوريد.

وقال جولد إنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن، يتم تطبيق رسوم إضافية ليس فقط على البضائع المتأثرة بشكل مباشر ولكن على طرق التجارة الإضافية، مثل أوروبا إلى الولايات المتحدة، بسبب مشاكل تتعلق بتوافر الحاويات. تؤدي عمليات العبور الأطول إلى تفكك الحاويات لأنها قيد الاستخدام لفترة أطول. وقال جولد إن بعض تجار التجزئة ينقلون منتجاتهم إلى الجو لتسريع تسليم بضائعهم، مما يساعد على تفسير سبب الارتفاع الكبير في أحجام الشحن الجوي مؤخرًا.