بعد كولورادو.. هل تمنع إلينوي ترامب من خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024؟

يدرس مجلس الانتخابات في ولاية إلينوي ما إذا كان سيتم طرد المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، الرئيس دونالد ترامب، من الاقتراع بسبب دوره في أحداث الكونغرس عام 2021.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الانتخابات في إلينوي اليوم الثلاثاء فيما إذا كان سيتم إبقاء دونالد ترامب في الاقتراع الأولي بالولاية بعد توصية بإقالته بسبب بند التمرد في الدستور، مما يعني حرمانه من خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وذلك وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

هل تطيح إلينوي بترامب من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ويأتي اجتماع مجلس انتخابات ولاية إلينوي، المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، قبل أسبوع من سماع المحكمة العليا الأمريكية المرافعات في قضية مماثلة بولاية كولورادو حيث وجدت المحكمة العليا في تلك الولاية أن التعديل الرابع عشر يمنع ترامب من الاقتراع بسبب دوره في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي ما يقوي فرص منعه من خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وبعد مجادلات قصيرة الأسبوع الماضي، قال مسؤول جلسة استماع في مجلس ولاية إلينوي إن الأمر متروك للمحاكم، وليس لمسؤولي الانتخابات، لتحديد أهلية ترامب بسبب القضايا الدستورية المعقدة، لكن كلارك إريكسون، وهو قاض متقاعد وجمهوري، قال إن "رجحان الأدلة" المقدمة أثبت أن ترامب متورط في تمرد ويجب منعه من الاقتراع.

وبحسب "أسوشيتيد برس" تم تقديم الالتماس من قبل خمسة ناخبين قالوا إن ترامب غير مؤهل بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر، وهو بند يعود إلى حقبة الحرب الأهلية يمنع أي شخص أقسم اليمين لدعم الدستور ثم "انخرط في تمرد أو تمرد" من تولي أي منصب.

فرص منع ترامب من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

واوضحت "أسوشيتيد برس" أن محاولة إبعاد اسم ترامب عن الاقتراع الأولي في إلينوي في 19 مارس المقبل من خلال إثارة أسئلة دستورية فيدرالية تشبه الجهود المبذولة في العديد من الولايات الأخرى.

وبالفعل حققت هذه الحملة نجاحات في ولايتي كولورادو وماين، حيث أوصى وزير الخارجية الديمقراطي أيضًا بمنع ترامب من الاقتراع، وهذا القرار معلق في انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة العليا الأمريكية.

فيما أشادت مجموعة "حرية التعبير للناس"، وهي مجموعة وطنية لحقوق التصويت تساعد في قيادة جهود إلينوي، بالتوصية ووصفتها بأنها "مهمة" وقالت إن قانون إلينوي يسمح لمجلس الإدارة باتخاذ قرار الاقتراع.

وقال رون فين، المدير القانوني للمجموعة: "نتوقع أن يؤيد مجلس الإدارة ومحاكم إلينوي في نهاية المطاف التحليل المدروس للقاضي إريكسون حول سبب استبعاد ترامب من منصبه".

وينقسم مجلس الانتخابات في إلينوي المكون من ثمانية أعضاء بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومن أجل الوقوف إلى جانب المعترضين وإزالة اسم ترامب، يجب أن تصوت الأغلبية لصالحه وإذا تعادل التصويت 4-4، فستفشل الجهود وسيظل اسم ترامب على بطاقة الاقتراع وسيتمكن من استكمال مسار انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.