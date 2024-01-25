فوز شبه مؤكد.. نيويورك تايمز: ترامب يواصل حسمه للانتخابات الأمريكية 2024

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، سيناريوهات فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير ، مشيرة الى أن السباق يتحول الآن الى ولاية نيفادا، حيث أعلن دونالد ترامب بالفعل فوزًا شبه مؤكد، وفي الشهر المقبل إلى ولاية كارولينا الجنوبية، موطن نيكي هيلي، حيث يتقدم على الحاكمة السابقة بنحو 30 نقطة مئوية.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حقق فوزا كبيرا في نيو هامبشاير، متغلبا على منافسته نيكي هيلي ومحكما قبضته فعليا على ترشيح الحزب الجمهوري بينما يسعى لولاية أخرى في البيت الأبيض.



يبدو أن ترامب لا يمكن إيقافه

واشارت إلى أن لم يخسر أي جمهوري فاز في ولايتي أيوا ونيوهامبشاير معركة الترشيح على الإطلاق.

وتعتبر نقطة البيانات التاريخية هذه بمثابة الذهب بالنسبة لترامب، الذي يُنظر إليه الآن على نطاق واسع على أنه حامل علم الحزب المفترض في نوفمبر - على الرغم من الفضائح القانونية المتعددة وسجله المليء بالفوضى كرئيس.

ويتحول السباق الآن إلى نيفادا، حيث يعلن ترامب بالفعل فوزا شبه مؤكد، وفي الشهر المقبل إلى ولاية كارولينا الجنوبية، موطن هالي، حيث يتقدم على الحاكم السابق بنحو 30 نقطة مئوية.

وسيكون لجميع الولايات الخمسين كلمتها في العملية التي تستغرق أشهراً، لكن من الممكن أن يكون لدى الجمهوريين مرشحهم بحلول أبريل – أو قبل ذلك.

وقال المرشح الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي، الذي أيد ترامب بعد انسحابه، بعد الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء: "أقول أن الانتخابات العامة تبدأ الليلة".

طريق هيلي رفيع للغاية

وبعد أن احتلت المركز الثالث في ولاية أيوا والثاني في نيو هامبشاير، فإن موقف هيلي محفوف بالمخاطر، لكنها قالت لمؤيديها إنها لا تزال في المعركة، على الأقل حتى ولاية كارولينا الجنوبية.

وأصرت على أن "هذا السباق لم ينته بعد". “الناخبون في كارولينا الجنوبية لا يريدون التتويج، بل يريدون إجراء انتخابات. وسنمنحهم واحدة”، لكنها تواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك حقيقة أن المنافسين المهزومين الآخرين وكبار مانحيهم يتدفقون بالفعل على ترامب.

وقال روس مويرهيد، أستاذ العلوم السياسية في كلية دارتموث: "إذا لم تتمكن هيلي من منافسة ترامب في كارولينا الجنوبية، فإن سباقها سينتهي".

ولقد أقسم على الهواء مباشرة، ووصف الولايات المتحدة بأنها "دولة فاشلة" وتعهد بالانتقام من المنافسين - وجاء ذلك من الفائز في تلك الليلة، ولقد أتيحت لترامب فرصة واضحة ليبدو سخيا في النصر، لكنه فشل في اغتنامها في نيو هامبشاير.

وتحدث ترامب مطولاً عن عدم قبول هيلي للهزيمة.

وقال: "لقد فشلت فشلاً ذريعاً"، قبل أن يتحول إلى خطبه الحماسية حول الهجرة غير الشرعية، وأسعار الوقود، ورؤيته البائسة لأمة من المفترض أنها تنهار.

كما كرر ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية وولاية نيوهامبشاير عام 2020، وذكر دون الخوض في التفاصيل أن هيلي قد تجد نفسها قريبا قيد التحقيق، وهدد بالرد على من تجاوزوه.

وقال متفاخراً: "أنا لا أغضب كثيراً، بل أتعادل".

استطلاعات الراي في الانتخابات

قدمت استطلاعات الرأي في نيو هامبشاير تفاصيل مثيرة للاهتمام حول الناخبين الجمهوريين، وأثارت تساؤلات حول كيفية توسع ترامب خارج قاعدته، كما أن أنصار ترامب الكل في الكل.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيكون مؤهلا لتولي منصب الرئيس حتى لو أدين بارتكاب جريمة، أجاب 87 بالمئة بنعم، أما بين مؤيدي هيلي الأكثر اعتدالا، فقد انخفض هذا العدد إلى 12%.

وبنفس النسبة تقريبًا، قال أتباع ترامب إنهم لا يعتقدون أن بايدن فاز بشكل شرعي بالرئاسة في عام 2020، بينما وافق 13 بالمئة فقط من ناخبي هيلي.

وأوضح التقرير أن الديمقراطيين في نيو هامبشاير أصروا على إجراء انتخاباتهم التمهيدية يوم الثلاثاء، خلافاً لرغبة الحزب الوطني، فقد أصبح تصويت الولاية رمزياً بحتاً، ولم يقدم بايدن حتى أوراق المرشح.