لماذا تخشى أوروبا فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

تمثل احتمالية فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في مواجهة الرئيس جو بايدن، تهديدًا وجوديًا لأوروبا ودول الاتحاد الأوروبي، وعواقب عالمية بعيدة المدى خاصة في ظل موقفه من حلف الناتو وقضايا المناخ والتسليح.

دويتش فيلله.. أوروبا تخشى فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وقالت الشبكة الألمانية دويتش فيلله، إن استطلاعات الرأي والنقاد السياسيون تتفق على أن دونالد ترامب لديه فرصة حقيقية لاستعادة البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بالنسبة للكثيرين في أوروبا، يعد هذا السيناريو مثيرًا للقلق.

وتابعت دويتش فيلله: كلما زاد احتمال أن يكون دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، ارتفعت الأصوات التي تحذر أوروبا من الاستعداد لولاية ترامب ثانية في البيت الأبيض.

وفي مقابلة مع قناة فرانس 2 العامة الفرنسية، وصفت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، انتخاب دونالد ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بأنه "تهديد واضح" لأوروبا.

وفي منتصف يناير، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو للبرلمان الأوروبي: "إذا كان عام 2024 يحمل لنا شعار "أمريكا أولا" مرة أخرى، فهو في واقع الأمر "أوروبا بمفردها" أكثر من أي وقت مضى.

في ورقة بحثية نشرها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، توقع رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت عواقب عالمية بعيدة المدى إذا أعيد انتخاب ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وكتب: "سوف تتخلى الولايات المتحدة عن سياسة المناخ وتوسع الاستثمارات في الوقود الأحفوري. وسيكون حلف شمال الأطلسي - في أحسن الأحوال - خاملًا. وستكون هناك لقاءات مريحة مع رفاقه بوتين وأوربان. وستشتد الحروب التجارية".

لماذا تخشى أوروبا نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وقالت سودها ديفيد ويلب، مديرة مكتب برلين لصندوق مارشال الألماني، وهو مركز أبحاث تموله الحكومة الأمريكية والحكومة الألمانية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، لـDW: إن الخوف من رئاسة ترامب يتمثل في انهيار في القدرات العسكرية لأوروبا.

وأضافت ويلب: "من المهم للغاية أن تصبح أوروبا لاعبًا قويًا، عسكريًا، بالمعنى التقليدي، وأن تكون قادرة على الاهتمام بالقضايا الأمنية في جوارها المباشر".

بالإضافة إلى ذلك، قالت: إن أوروبا يجب أن تكون أيضًا "شريكًا قويًا لآسيا، عندما يتعلق الأمر بدرء التهديدات الخارجية من القوى الاستبدادية، وكذلك أن تصبح قوية اقتصاديًا للتحضير لإجراءات الحماية المحتملة مع ولاية ثانية للرئيس ترامب".

وقال يورغن هاردت، النائب المحافظ في البرلمان الاتحادي الألماني، البوندستاغ، إنه يخشى أن تكون ألمانيا غير مستعدة لولاية ثانية مع ترامب مشيرا إلى أنه ينتقد السياسة الخارجية الألمانية.

وأضاف: "لم نفعل سوى القليل جدًا في السنوات الثلاث الماضية لمساعدة جو بايدن على إثبات أن أسلوبه التعاوني مع أوروبا أكثر نجاحًا من أسلوب المواجهة الذي يتبعه ترامب ولم نحاول تطوير استراتيجية للصين معًا، ولم نلتزم باتفاقياتنا بشأنها، كما أن الإنفاق الدفاعي لم يتغير إلا تحت ضغط الحرب في أوكرانيا".

فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية يهدد حلف الناتو

وقال إن تشكك ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي يثير القلق في أوروبا وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، هدد ترامب في مناسبات متعددة بالانسحاب من تحالف الدفاع الغربي.

وأضاف مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون، أنه في 2020، زُعم أن الرئيس الأمريكي ترامب أخبر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه "إذا تعرضت أوروبا لهجوم، فلن نصل أبدًا إلى مساعدتك ودعمك، ولمدة أربع سنوات، تجنب ترامب هذه القضية.

وتابع "في منتصف يناير، عندما سُئل عما إذا كان سيقدم الدعم العسكري لشركاء الناتو الأوروبيين إذا فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، قال ترامب "يعتمد على ما إذا كانوا يعاملوننا بشكل صحيح"، وعندما سُئل بشكل مباشر عن التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أضاف ترامب "لقد استغل الناتو بلدنا. واستغلت الدول الأوروبية ذلك، وفي عام 2019، قال ترامب إن "أوروبا تعاملنا بشكل أسوأ من الصين".