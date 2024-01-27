كواليس إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضات فى قضية تشهير

ألزمت هيئة محلفين اتحادية، أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتعويض جين كارول التي اتهمته بتشويه سمعتها وإنكاره اغتصابها قبل على ما يقرب من 30 عاما، بمبلغ 83.3 مليون دولار.

وشمل القرار الإلزامي دفع تعويضات بقيمة 65 مليون دولار بعد إدانة ترامب وإثبات تصرفه بشكل سيئ في حديثه السابق عن “كارول”، وكذلك إلزامه بدفع و7.3 ملايين تعويضات، و11 مليونا لبرنامج إصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.

جلسة المحلفين استغرقت ما يقرب من 3 ساعات للتوصل لحكم.

استئناف ترامب

ووصف “ترامب” هيئة المحلفين بالسخيفة، وقال إنه سيستأنف على الحكم.

وحضر “ترامب” الجلسة رغم أنه لم يكن ملزمًا بالحضور، أو تقديم شهادته، إلا أنه استغل الجلسة في الترويج لحملته الانتخابية.

سبب القضية

ورفعت جين كارول دعوى قضائية ضد ترامب في نوفمبر 2019، بسبب إنكاره اغتصابها في التسعينيات، والتشهير بها في 2022.

وأدانت المحكمة “ترامب” في مايو الماضي، بالإجماع، لكنه وصف “كارول” بالكاذبة المجنونة المزيفة، مشيرًا إلى أنه لم ير “كارول” في حياته.