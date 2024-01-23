الانتخابات الأمريكية 2024| واشنطن بوست: نيوهامبشاير فرصة "هيلى" الأخيرة أمام ترامب

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، الأمريكية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، تحاول انتهاز الفرصة في ولاية نيو هامبشاير لتصبح المرشحة الأخيرة التي تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحثت هيلي الناخبين على عدم الاستسلام لفكرة أن ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن “هيلي” انتظرت المواجهة الفردية أمام ترامب، إلا أن انسحاب حاكم فلوريدا رونالدو ديسانتيس الأحد الماضي، يضع أمامها عقبة أخرى بعد محاولاتها اللحاق بأرقام مؤيدي ترامب.

ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير اليوم الثلاثاء محورية في العديد من النواحي، ليس فقط لمسار هيلي في الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل عام، حيث حصل ترامب على دعم من مافسين سابقين، ويرى العديد من الجمهوريين أن المنافسة قد تنتهي سريعًا.

والأحد الماضي، شهدت “هيلي” أكبر تجمع لمؤيديها في ولاية الجرانيت، وفي يوم الإثنين، قابلت هيلي مجموعات صغيرة من الناخبين في محطات البيع بالتجزئة قبل أن تختتم اليوم في تجمع حاشد ضم عدة مئات من الأشخاص في مدينة سالم.

وصرح نيل ليفيسك، المدير التنفيذي لمعهد نيو هامبشاير للسياسة في كلية سانت أنسيلم، بأنه لاحظ تغيرًا في نهج هيلي، وقال إنه يعتقد بأنها غيرت حملتها خلال الـ72 ساعة الماضية، مضيفًا: "كانت مزدحمة جدًا ولديها العديد من المواعيد والأسئلة".

دعم ترامب

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة واشنطن بوست ومونماوث أن 52% من الناخبين المحتملين في الانتخابات التمهيدية من الحزب الجمهوري يدعمون ترامب، بينما يبلغ 34% فقط لصالح هيلي.

وأوضح بعض الاستراتيجيين الجمهوريين أن قرارات ديسانتيس وفيفيك راماسوامي بالانسحاب من سباق الانتخابات التمهيدية ساهم في تعزيز فرص ترامب، ولعل أحد العوامل الحاسمة في انتخابات الحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، اليوم الثلاثاء، هو عدد الناخبين المستقلين.