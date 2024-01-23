الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الانتخابات الأمريكية 2024| واشنطن بوست: نيوهامبشاير فرصة "هيلى" الأخيرة أمام ترامب

نيكي هيلي
نيكي هيلي

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، الأمريكية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، تحاول انتهاز الفرصة في ولاية نيو هامبشاير لتصبح المرشحة الأخيرة التي تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحثت هيلي الناخبين على عدم الاستسلام لفكرة أن ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن “هيلي” انتظرت المواجهة الفردية أمام ترامب، إلا أن انسحاب حاكم فلوريدا رونالدو ديسانتيس الأحد الماضي، يضع أمامها عقبة أخرى بعد محاولاتها اللحاق بأرقام مؤيدي ترامب.

ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير اليوم الثلاثاء محورية في العديد من النواحي، ليس فقط لمسار هيلي في الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل عام، حيث حصل ترامب على دعم من مافسين سابقين، ويرى العديد من الجمهوريين أن المنافسة قد تنتهي سريعًا.

والأحد الماضي، شهدت “هيلي” أكبر تجمع لمؤيديها في ولاية الجرانيت، وفي يوم الإثنين، قابلت هيلي مجموعات صغيرة من الناخبين في محطات البيع بالتجزئة قبل أن تختتم اليوم في تجمع حاشد ضم عدة مئات من الأشخاص في مدينة سالم.

وصرح نيل ليفيسك، المدير التنفيذي لمعهد نيو هامبشاير للسياسة في كلية سانت أنسيلم، بأنه لاحظ تغيرًا في نهج هيلي، وقال إنه يعتقد بأنها غيرت حملتها خلال الـ72 ساعة الماضية، مضيفًا: "كانت مزدحمة جدًا ولديها العديد من المواعيد والأسئلة".

دعم ترامب 

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة واشنطن بوست ومونماوث أن 52% من الناخبين المحتملين في الانتخابات التمهيدية من الحزب الجمهوري يدعمون ترامب، بينما يبلغ 34% فقط لصالح هيلي.

وأوضح بعض الاستراتيجيين الجمهوريين أن قرارات ديسانتيس وفيفيك راماسوامي بالانسحاب من سباق الانتخابات التمهيدية ساهم في تعزيز فرص ترامب، ولعل أحد العوامل الحاسمة في انتخابات الحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، اليوم الثلاثاء، هو عدد الناخبين المستقلين.

مواد متعلقة

الانتخابات الأمريكية 2024| كواليس منافسة ترامب و هيلي على "نيو هامبشاير"

ليبيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

بايدن يرشح جينيفر جافيتو لمنصب سفير فوق العادة بليبيا

"النواب الليبى" يحيل مشروع قانون المصالحة الوطنية للجنة العدل لدراسته

باتيلى: على الأطراف الرئيسية فى ليبيا الالتزام بحسن النية لإنهاء الجمود السياسى

الاتحاد الأوروبى يدعو القادة الليبيين لاحترام حقوق الشعب فى مؤسسات شرعية موحدة

السفارة الأمريكية فى ليبيا تدعو الفاعلين السياسيين لقبول دعوة باتيلى

جوتيريش: ادعو الفاعلين الليبيين لكسر الجمود السياسي

الأكثر قراءة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

راقدة فى المستشفى.. التحقيق مع المتهم بضرب زوجته فى الوايلى

غرفة السياحة تنفى وقف تنظيم رحلات العمرة لشهر فبراير

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس