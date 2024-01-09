بايدن يرشح جينيفر جافيتو لمنصب سفير فوق العادة بليبيا

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، جينيفر جافيتو، أمس الإثنين، لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى ليبيا.



من هي جينيفر جافيتو؟





شغلت جافيتو مؤخرًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون العراق وإيران، كما عملت كوزيرة مستشارة للشئون السياسية في سفارة الولايات المتحدة في لندن، وقبل ذلك كانت القنصل العام للولايات المتحدة في ميونيخ.

"جافيتو" متخصصة في شئون الشرق الأوسط، حيث سبق أن شغلت منصب نائب القنصل الأمريكي في دبي، ومدير شئون سوريا ولبنان ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ونائب مدير مكتب شئون المغرب العربي في مكتب شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية ومسئول مكتب ليبيا، ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة الولايات المتحدة في بيروت.



وتولت جافيتو رئاسة القسم السياسي في القنصلية الأمريكية العامة في القدس، ومستشارة السياسة الخارجية لمدير الخطط والسياسات في القيادة الأمريكية الإفريقية.



"النواب الليبى" يحيل مشروع قانون المصالحة الوطنية للجنة العدل لدراسته

وعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب مصباح دومة.

وقال فتحي المريمي، المتحدث باسم "النواب الليبي"، إنه تمت مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس، لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون.

كما ناقش المجلس قرار رئيس مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023.م القاضي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، وقرر "النواب الليبي" إحالته للنائب الثاني، لمناقشته مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس.