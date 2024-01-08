"النواب الليبى" يحيل مشروع قانون المصالحة الوطنية للجنة العدل لدراسته

عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب مصباح دومة.

وقال فتحي المريمي، المتحدث باسم "النواب الليبي" إنه تمت مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون.

كما ناقش المجلس قرار رئيس مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023.م القاضي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.

و قرر "النواب الليبي" إحالته للنائب الثاني لمناقشته مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس.

النواب الليبى: نرحب بدعوة "باتيلى" بشرط عدم إقصاء أى طرف

أعلن مجلس النواب الليبي عن نتائج اللقاء الثلاثي بين رئيسي المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، في القاهرة.

وأعاد بيان صادر من مجلس النواب، أمس السبت، تأكيد النتائح التي أعلنتها القيادة العامة أمس، مؤكدًا ترحيب المنفي وعقيلة صالح وحفتر بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شريطة عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين، والأخذ بها، في إشارة إلى دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية.

وحسب البيان، فقد أكدوا أيضًا أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، ودعم الحل الليبي - الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وأشار إلى دعوتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ضرورة إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار.