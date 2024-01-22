الانتخابات الأمريكية 2024| كواليس منافسة ترامب و هيلي على "نيو هامشاير"

يتوجه الناخبون في نيو هامبشاير لصناديق الاقتراع، غدًا الثلاثاء، بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية أيوا الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تطمح فيه السفيرة السابقة للأمم المتحدة وأكبر منافسي ترامب، نيكي هيلي، لترشيح الحزب الجمهوري، وتحقيق نجاحًا كبيرًا في الولاية التمهيدية الحاسمة.

وبحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن المنافسة “الجمهورية” في نيو هامبشاير ليست الوحيدة، فالديموقرايون أيضًا لديهم انتخابات تمهيدية لحزبهم، فيما لم يظهر اسم الرئيس جو بايدن على بطاقات الاقتراع بعد وصف اللجنة الوطنية الديموقراطية أن الانتخابات في الولاية “لا معنى لها”، وأن ولاية كارولينا الجنوبية أول ولاية لها حق التصويت.

الاختلافات بين نيو هامبشاير وأيوا

الانتخابات التمهيدية الأولى في 2024 ستعقد في نيو هامبشاير، وفي المقابل، أقامت ولاية أيوا أولى مؤتمرات الحزب لاختيار مرشح الحزب الجمهوري.

وتفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولاية لعدد محدد من الساعات لتمكين الناخبين من التصويت، وبسبب سهولة التصويت وإمكانية المشاركة غير المعلنة للناخبين في انتخابات التمهيدية لأحد الحزبين، تشهد نيو هامبشاير بشكل عام معدل إقبال عالٍ بالمقارنة مع ولاية آيوا.

وفي عام 2020 شارك حوالي 176000 من سكان ولاية أيوا في المؤتمرات الحزبية الديمقراطية، بينما شارك حوالي 300000 ناخب من ولاية نيو هامبشاير في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

المرشحون من الحزب الجمهوري

وقدم 24 مرشحًا الأوراق اللازمة للمشاركة في الاقتراع التمهيدي لحزب الجمهوريين في نيو هامبشاير، ومن المتوقع أن تحصل هايلي وترامب على الأغلبية الساحقة من الأصوات.

وانسحب رونالد ديسانتيس من السباق أمس الأحد، قبل يومين فقط من الانتخابات التمهيدية، بعدما أصبح واضحًا أن حملته غير ممكنة في نيو هامبشاير، وانضم للمرشحين المنسحبين بعد أداء مخيب للآمال في ولاية أيوا.

وانسحب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بينما ستظل أسماؤهم مدرجة على بطاقة الاقتراع، بالإضافة إلى نائب الرئيس السابق مايك بنس وسيناتور ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت.

من سيترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024؟

وفي 2023 صوتت اللجنة الوطنية الديموقراطية لصالح تعيين ولاية ساوث كارولينا كأول ولاية تمهيدية للحزب، في حين ستُتاح لنيو هامبشاير فرصة التصويت في المرتبة الثانية.

وأثار القرار غضب الديمقراطيين في نيو هامبشاير، حيث أصروا على أنهم لن يوافقوا على خطة الحزب، فيما قرروا في نيو هامبشاير إجراء انتخاباته التمهيدية في نفس يوم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ليكون تحدٍ لقرار اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وانتقدت اللجنة الوطنية الديمقراطية الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير وصفتها بأنها مجرد خدعة، وطالبت حزب الدولة بتوعية الجمهور بأن المنافسة هى حدث رئاسي تفضيلي غير ملزم ولا معنى له.

وأرسل المدعي العام لولاية نيو هامبشاير، الجمهوري جون فورميلا، رسالة وقف وتوقف للجنة الوطنية الديمقراطية للضغط على المنظمة لوقف تقديم ادعاءات كاذبة ومضللة حول الانتخابات التمهيدية.

وبسبب المواجهة، لن يُذكر اسم بايدن في الاقتراع التمهيدي في نيو هامبشاير، على الرغم من أن العديد من الديمقراطيين لا يزالون يخططون للتصويت لصالحه كمرشح كتابي، سيظهر المرشحون الآخرون المحتملون، منهم دين فيليبس من ولاية مينيسوتا ومؤلفة المساعدة الذاتية السيدة ماريان ويليامسون، في بطاقة الاقتراع ويأملون في الاستفادة من إحباط الديمقراطيين في نيو هامبشاير ورغبتهم في تغيير ترتيب الاقتراع.

من يمكنه التصويت في كل انتخابات تمهيدية؟

لا يُسمَح للمسجَّلين كديمقراطيين أو جمهوريين بالتصويت إلا في الانتخابات التمهيدية لحزبهم، لكن يُسمح للمسجَّلين غير المُعَلَن لهم باختيار المشاركة في أي من الانتخابات التمهيدية، وهناك دلائل مؤكدة تشير إلى أن الديمقراطيين والمستقلين في نيو هامشير يخططون للمشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأكثر تنافسية، حيث قام آلاف الناخبين بتغيير تسجيلاتهم قبل الموعد النهائي في أكتوبر.

ومن المحتمل أن يكون لوجود ناخبين مستقلين وديمقراطيين تأثيرًا كبيرًا في الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري، وتتمنى هيلي بشكل خاص أن يتمكن من التأثير على عدد كافٍ من هؤلاء الناخبين لتقليل تفوق ترامب وزيادة عدد الجمهوريين المحافظين اليمينيين.

من المتوقع أن يفوز المرشح الجمهوري بولاية نيو هامبشاير؟

تقرير الجارديان أكد أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن ترامب لا يزال متفوقًا على هيلي بفارق كبير في نيو هامبشاير، على الرغم من أنها نجحت في تقليص تقدمه بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ووفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي التي أجراها موقع FiveThirtyEight في نيو هامبشاير، يتفوق ترامب بنحو 13 نقطة على هيلي، على الرغم من أنه كان يتقدم بفارق 25 نقطة الشهر الماضي.

وبالرغم من أنها حلت في المركز الثالث في ولاية أيوا، زعمت هيلي أن الانتخابات التمهيدية كانت سباق بينها وبين ترامب بسبب انخفاض أعداد الناخبين لـ ديسانتيس في نيو هامبشاير وكارولينا الجنوبية، واللتين ستعقدان الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في أواخر العام المقبل.

وبعد انسحاب ديسانتيس من السباق يوم الأحد الماضي، تواجه هيلي الآن فرصة جديدة لتعزيز دعم الناخبين الذين لا يدعمون ترامب وللتغلب على الرئيس السابق، ولكن كما أظهرت نتائج المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، قد لا تكون هناك عدد كافٍ من الناخبين غير الموالين لترامب في الحزب الجمهوري ليتيح لهيلي تحقيق مفاجأة.

السكان في نيو هامبشاير

90.5% من سكان نيو هامبشاير الذين يحق لهم التصويت أنفسهم من الأعراق البيضاء فقط، بالمقارنة مع حوالي 67.1% من جميع البالغين الأمريكيين يعتبرون أنفسهم من الأعراق البيضاء.

ويعتبر فقط 1.1% من سكان نيو هامبشاير الذين تجاوزوا سن الـ 18 من العمر أنفسهم من الأعراق السود و3.1% من أصول إسبانية، بينما يعتبر 12.3% من جميع البالغين الأمريكيين من الأعراق السود و14% من الأصول الإسبانية.

في نيو هامبشاير، يوجد نسبة أعلى من المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، حيث يبلغ 25% من السكان البالغين في تلك الفئة العمرية مقارنةً بنسبة 23.2% من جميع البالغين الأمريكيين. فيما يتعلق بمتوسط العمر، فإنه يبلغ 43.3 عامًا لجميع سكان نيو هامبشاير، وهذا يعتبر أكبر من المتوسط الوطني لجميع الأمريكيين البالغ 39.0 عامًا، ومن المقرر إغلاق صناديق التصويت في الساعة السابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.