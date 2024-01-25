عقب فوز ترامب فى نيوهامبشاير.. ما هو دليل الانتخابات الأمريكية 2024؟

سلطت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، الضوء على الانتخابات الأمريكية 2024، مشيرة الى أن الأمريكيون سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر 2024 لانتخاب الرئيس الأمريكي المقبل، لافتة إلى أن الشخص الذي يجلس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض له تأثير كبير على حياة الناس في الداخل والخارج، وبالتالي فإن نتيجة هذه الانتخابات مهمة للجميع.

وبحسب الشبكة الأمريكية فقد يهيمن على النظام السياسي في الولايات المتحدة اليوم حزبان فقط، لذا فإن كل رئيس في العصر الحديث كان ينتمي إلى أحدهما، كما أن الديمقراطيون هم الحزب السياسي الليبرالي، الذي يتحدد أجندته إلى حد كبير من خلال الدفع من أجل الحقوق المدنية، وشبكة أمان اجتماعي واسعة النطاق، وتدابير لمعالجة تغير المناخ.

إنه حزب الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يحاول تأمين فترة ولاية ثانية في السلطة.

والجمهوريون هم الحزب السياسي المحافظ في الولايات المتحدة. المعروف أيضًا باسم الحزب الجمهوري، أو الحزب القديم الكبير، وقد دافع عن خفض الضرائب، وتقليص حجم الحكومة، وحقوق السلاح، وتشديد القيود على الهجرة والإجهاض.



متى تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة؟



ستُجرى انتخابات 2024 يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وسيخدم الفائز لفترة أربع سنوات في البيت الأبيض بدءًا من يناير 2025.

كما أن الحملة الرئاسية لعام 2024 تسير على قدم وساق، وبدأ الأمر بـ15 مرشحًا - تسعة جمهوريين وأربعة ديمقراطيين واثنان مستقلين - على الرغم من أن بعضهم قد انسحب بالفعل من السباق.

يرشح الحزبان الرئيسيان مرشحًا للرئاسة من خلال إجراء سلسلة من الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية على مستوى الولاية، كما أن هناك خلافات بين الأطراف والعملية تختلف من دولة إلى أخرى.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس بايدن عن ترشحه لإعادة انتخابه في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع - على الرغم من بعض التحديات بعيدة المدى - أن يفوز بسهولة بترشيح الحزب الديمقراطي.

وفي الحزب الجمهوري، فاز الرئيس دونالد ترامب في أول سباقين على مستوى الولاية، ويبدو بالفعل أنه سيكون المرشح.

هناك أيضًا بعض المرشحين المستقلين الذين يتنافسون على منصب الرئيس، بما في ذلك روبرت إف كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس السابق جون إف كينيدي.

وتمتلك كل ولاية عددًا معينًا من أصوات المجمع الانتخابي يعتمد جزئيًا على عدد سكانها، وهناك إجمالي 538 صوتًا متاحة للاستيلاء عليها، وبالتالي فإن الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتًا أو أكثر.

وهذا يعني أن الناخبين يقررون الانتخابات على مستوى الولاية بدلًا من الانتخابات الوطنية، ولهذا السبب من الممكن أن يفوز المرشح بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني - كما فعلت هيلاري كلينتون في عام 2016 - ولكن لا يزال يُهزم من قبل المجمع الانتخابي.

تطبق جميع الولايات باستثناء اثنتين قاعدة مفادها أن الفائز يحصل على كل شيء، وبالتالي فإن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية.

تميل معظم الولايات بشكل كبير نحو حزب أو آخر، لذلك يكون التركيز عادةً على اثنتي عشرة ولاية أو نحو ذلك، حيث يمكن لأي منهما الفوز، وتعرف هذه باسم دول ساحة المعركة.