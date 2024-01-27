السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

جريدة الدستور

أصدر تحالف من مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحذيرًا من "خطر جديد ووشيك" يهدد الولايات المتحدة على الحدود الجنوبية، بسبب تعرض الدولة لـ "غزو" من قبل مواطنين أجانب في عمر الخدمة العسكرية على خلفية موجات الهجرة غير الشرعية التي أغرقت ولاية تكساس على الحدود مع المكسيك.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير اليوم، إن هؤلاء المسؤلون السابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أكدوا في رسالة أُرسلت الأسبوع الماضي إلى زعماء الكونجرس في مجلسي النواب والشيوخ، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن تهديد محدد حالي قد يكون واحدًا من أكثر التهديدات ضررًا على الإطلاق التي تهدد الولايات المتحدة.

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تحذيرات من غزو أجنبي للولايات المتحدة 

وحذرت الرسالة من أن "الولايات المتحدة تواجه خطرًا جديدًا ووشيكًا" وتسلط الضوء على ما يقول المسؤولون إنه تهديد بغزو على الحدود الجنوبية، حيث كان هناك أكثر من 302 ألف لقاء للمهاجرين في ديسمبر الماضي بعد سنة مالية قياسية لعام 2023 شهدت 2.4 مليون لقاء للمهاجرين.

وأضافت الرسالة: "في تاريخها الحديث، لم تتعرض الولايات المتحدة قط لغزو، ومع ذلك، فإن أحد هذه الغزوات يتكشف الآن لأن الرجال الذين تصل أعمارهم للخدمة العسكرية من جميع أنحاء العالم، والعديد منهم من بلدان أو مناطق ليست صديقة للولايات المتحدة، يهبطون بالآلاف في موجات على أراضينا".

ومن بين المسؤولين العشرة الذين قدموا الرسالة إلى الكونجرس المديران المساعدان السابقان لمكتب التحقيقات الفيدرالي كيفن بروك وكريس سويكر، والمدير السابق لمركز فحص الإرهابيين تيموثي هيلي، والقائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود السابق مارك مورغان، وهو أيضًا المشرف السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويشير المشرعون إلى إطلاق سراح المهاجرين إلى البلاد بأعداد كبيرة، على الرغم من أن المسؤولين الفيدراليين زعموا مرارًا أن المهاجرين لا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد خضوعهم لعملية فحص متعددة.

ويشيرون أيضًا إلى أن أعداد الهاربين تجاوزت 800 ألف في السنة المالية الماضية، بخلاف الدخول في مواجهات مع المدرجين في قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. 

ومع ذلك، قالت إدارة بايدن أيضًا إن لديها وعيًا أكبر بالحدود الآن وأن هروب اللاجئين للداخل يمثل مشكلة مستمرة منذ عقود بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال راؤول أورتيز، رئيس حرس الحدود، في مارس من العام الماضي: "بفضل الاستثمارات التي قام بها الكونجرس في حرس الحدود، وإدارة الجمارك وحماية الحدود ككل، أصبح لدينا الآن وعي بالموقف أكبر من أي وقت مضى".

وتابع: "وجود عدد كبير من الشباب الذكور الآن داخل حدودنا يمكنهم البدء في مهاجمة تجمعات المواطنين العزل، بناءً على طلب جماعة إرهابية أجنبية، وسنكون مقصرين إذا لم نتطرق إلى هذا التهديد الخطير المحتمل."

وحذرت الرسالة الكونجرس من أن بعض الرجال الذين يصلون إلى الحدود الأمريكية هم من مناطق مرتبطة بالإرهاب بالإضافة إلى أعداء جيوسياسيين مثل الصين وروسيا.

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