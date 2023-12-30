الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تهدد بمقاضاة ولاية تكساس بسبب قانون يسمح للشرطة باعتقال المهاجرين

هجرة امريكا
هجرة امريكا

هددت  وزارة العدل الأمريكية بمقاضاة ولاية تكساس  إذا نفذت قانونًا يسمح لشرطة الولاية بالقبض على أي شخص يشتبه في عبوره الحدود بشكل غير قانوني.

ويعد قانون SB4، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس، أحد أكثر قوانين الهجرة صرامة على الإطلاق في التاريخ الأمريكي إلى "حظر سياسات "مدينة الملاذ الآمن"، التي تمنع سلطات إنفاذ القانون المحلية من الاستفسار عن حالة هجرة الشخص والامتثال لطلبات المحتجزين".

وسيشمل القانون "الدخول غير السليم إلى الحدود" كجريمة جنائية جديدة، ما يضع سكان تكساس والمهاجرين غير المسجلين في قبضة نظام العدالة الجنائية في الولاية.

تعتبر الهجرة ومراقبة الحدود من وظائف الحكومة الفيدرالية، كما تقول وزارة العدل: منذ أن حكمت المحكمة العليا الأمريكية بذلك في قضية الولايات المتحدة ضد أريزونا التاريخية في عام 2012، كانت سياسة الهجرة منذ فترة طويلة تحت اختصاص الحكومة الفيدرالية الأمريكية - وليس الدول الفردية.

وفي رسالة موجهة إلى حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، منحت إدارة بايدن ولاية لون ستار مهلة حتى 3 يناير لعكس مسارها.

تقول الرسالة جزئيًا: "تم استباق SB 4 وينتهك دستور الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة رفع دعوى للأمر بإنفاذ المادة 4 من القانون ما لم توافق تكساس على الامتناع عن إنفاذ القانون. تلتزم الولايات المتحدة بتأمين الحدود وضمان التعامل مع غير المواطنين بما يتوافق مع قانون الهجرة والجنسية. SB 4 يتعارض مع تلك الأهداف".

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تعد هذه الخطوة واحدة من عدة محاولات تقوم بها تكساس لفرض أمن الحدود، وكلها جزء من عملية لون ستار، وهي عملية مشتركة بين إدارة السلامة العامة في تكساس والإدارة العسكرية في تكساس بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق من هذا العام، في شهر يوليو، تمت إدانة أبوت وإدارته باعتبارهما غير إنسانيين من قِبَل جماعات المهاجرين وجماعات الحقوق المدنية لنشرهما أسلاكًا شائكة وعوامات عائمة كبيرة في نهر ريو غراندي لردع الهجرة غير الشرعية - وهي قضية أخرى اتخذت وزارة العدل الأمريكية ملاحقات قانونية بشأنها.

سياسات قانون هجرة أمريكا تكساس

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